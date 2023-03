Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: lo sconto su Amazon è incredibile

Chi dice tablet, molto spesso, pensa Samsung: i device del produttore asiatico sono tra i più desiderati del mondo Android e, per qualità, non hanno nulla da invidiare agli iPad di Apple. A differenza di questi ultimi, però, di tablet Sasmung ce ne sono anche alcuni che non costano tantissimo e, soprattutto, che vanno in sconto (vero) su Amazon.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, è uno dei tablet di maggior successo degli ultimi anni, tanto che la casa sudcoreana ha deciso di aggiornarlo lo scorso anno presentando la versione 2022 che apporta almeno un paio di vantaggi: un nuovo processore e il pennino S Pen in dotazione. La versione del Samsung Galaxy Tab S6 Lite proposta in offerta su Amazon è con connessione WiFi ed è scontatissima. Davvero un affare da non perdere

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) – Qualcomm Snapdragon 720G – Versione WiFi 4/64 GB

Galaxy Tab S6 Lite: com’è fatto

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è innanzitutto un dispositivo che rispecchia la filosofia del produttore sudcoreano, quindi materiali e componentistica di qualità. Ha cornici e scocca in alluminio e misura appena 7 mm di spessore. In più ha una scanalatura sul bordo destro che serve a ospitare il pennino S Pen, che può essere usato sia per il disegno a mano libera che per prendere appunti, usando il tablet come un foglio di carta.

Il processore a bordo del Samsung Galaxy Tab S6 Lite è il Qualcomm Snapdragon 720G a cui sono abbinati 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile con scheda microSD fino a 1 TB.

Lo schermo misura 10,4 pollici ed è di tipo LCD TFT (con risoluzione 2.000×1.200 pixel). Le fotocamere disponibili sono due, un sensore sul retro da 8 MP utile per un punta e scatta e il sensore anteriore principalmente comodo per le videochiamate e sufficiente per qualche selfie.

La connessione a internet avviene con il WiFi, non c’è infatti lo slot per la SIM telefonica. Non manca, invece, il Bluetooth 5.0. Chiude la scheda tecnica la batteria da 7.040 mAh, con ricarica a 15W.

Galaxy Tab S6 Lite: l’offerta Amazon

Il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite con incluso il pennino S Pen e connettività WiFi costa di listino 439,99 euro, un prezzo che rispecchia la solidità e la qualità dei materiali e della componentistica di Samsung. Ma, con l’offerta in corso, il prezzo crolla letteralmente a 284,99 euro (- 35%, -154,91 euro), splendida occasione per chi vuole avere un ottimo dispositivo ad un prezzo super.

