Samsung Galaxy Tab S6 Lite: la versione 2022 è super sconto

Con le vacanze estive arriva sempre il momento in cui si desidera riprendere una serie TV che si è lasciata in sospeso, la lettura di un libro oppure si ha la necessità di consultare l’email, anche solo per verificare prenotazioni e biglietti di viaggio. E proprio in queste circostanze che ci diciamo che un tablet potrebbe risolvere molti di questi problemi.

Districarsi nella giungla di proposte e offerte è molto difficile perché bisogna sempre tenere conto del rapporto scheda tecnica/prezzo per concludere un buon affare. E sappiamo anche che, spesso, non è sempre oro tutto quello che viene proposto. Come evitare di concludere un acquisto sbagliato? In genere ci si affida a marchi conosciuti, come nel caso del tablet di fascia media Samsung Galaxy Tab S6 Lite, disponibile sia in versione LTE che in versione WiFi, che sebbene un sia po’ più caro della media offre materiali di qualità e componentistica elettronica affidabile. Ecco perché l’offerta Amazon attualmente in corso è un ottima occasione da cogliere con rapidità: il tablet Samsung Galaxy S6 Lite è infatti scontato quasi del 30% sul prezzo di listino.

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite: com’è fatto

Il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite è stato (ri)portato sul mercato italiano alla fine dello scorso maggio, con una versione 2022 aggiornata con un nuovo processore.

Il dispositivo, nella doppia versione LTE e WiFi è dunque recentissimo e difatti, il processore a bordo è il Qualcomm Snapdragon 720G a cui sono abbinati 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile con scheda microSD fino a 1TB.

Lo schermo è LCD TFT da 10,4 pollici e risoluzione 2.000×1.200 pixel. Sul retro è stata collocata una fotocamera da 8 MP, sulla parte anteriore il sensore selfie è da 5 MP.

La batteria è davvero molto capiente è pari a da 7.040 mAh e, infine, il tablet di Samsung ha anche dell pennino S Pen.

Ricordiamo che con la versione LTE è possibile utilizzare oltre alla connessione WiFi anche la connessione con scheda telefonica.

Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite: l’offerta Amazon

Il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite con pennino S Pen e connettività solo WiFi costa di listino 399,90 euro, ma grazie all’offerta in corso, il prezzo crolla a 282 euro (-117,90 – 29%). Il tablet è venduto e spedito da venditore terzo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – Versione 4/64 GB – Connessione solo WiFino-description La S Pen, maneggevole e precisa, minimizza gli sforzi e ottimizza la tua ispirazione, le tue idee e i tuoi progetti. Il supporto magnetico laterale ti permetterà di averla sempre con te

L'applicazione Samsung Notes migliora la tua produttività: ingrandisci fino al 300% per una scrittura precisa, evidenzia il testo e converti il testo in formato digitale con un tocco

Leggerezza e impugnatura confortevole per un uso prolungato. La S Pen, con 4.096 livelli di pressione e una punta sottile e precisa, offre un’esperienza di scrittura come quella di una penna vera

Vivi un'esperienza Smart Home completa. Ricevi telefonate e manda messaggi con il tuo Galaxy Tab S6 Lite anche se tablet e telefono sono collegati a reti differenti

Galaxy Tab S6 Lite vanta di un ampio schermo da 10.4" per una visualizzazione dinamica e immersiva. Guarda contenuti YouTube Premium o Netflix* e condividili con tutta la tua famiglia

Doppio Speaker con Dolby Atmos & Sound by AKG per una riproduzione audio potente e ben bilanciata. Riproduci musica senza interruzioni sul tuo Galaxy Tab S6 Lite con Spotify**

Galaxy Tab S6 Lite è dotato di una batteria a Ricarica Rapida da 7.040 mAh. Questo significa che puoi goderti fino a 13 ore di visualizzazione senza doverti preoccupare di rimanere a corto di batteria

Tutto lo spazio che vuoi in un tablet leggero e sottile solo 7mm. Il corpo in metallo di Galaxy Tab S6 Lite racchiude una RAM da 4 GB e una memoria interna da 64 GB espandibile con microSD fino a 1 TB

Anche la versione LTE del tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite è in offerta su Amazon, anche in questo caso con incluso il pennino S Pen. Il prezzo di listino è di 459,90 euro ma grazie all’offerta in corso è scontato del 24% per cui il prezzo finale è di 348 euro (-119,90 – 24%).

