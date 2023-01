Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen: lo sconto Amazon è per tutti

Tablet con pennino o senza? Di solito si sceglie il primo, perché costa di meno, ma l’utilità di questo dispositivo di input viene spesso sottovalutata. Il problema non si pone per il Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen, tablet di ingresso nella gamma Samsung, dotato di pennino e di una scheda tecnica che lo rende adatto tanto alla visione di film e serie TV sul divano quanto al lavoro leggero in ufficio.

Inoltre, grazie all’offerta in corso su Amazon, è possibile acquistare proprio il Samsung Galaxy Tab6 Lite con S Pen e connessione WiFi ad un prezzo parecchio più basso di quello di listino. Nessun dubbio, quindi: tablet con pennino, Samsung e con lo sconto.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen – Exynos 9611 – Versione 4/64 GB – Connessione WiFi

Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche tecniche

A bordo del Samsung Galaxy Tab S6 Lite c’è il chip Exynos 9611 della stessa Samsung, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di storage che l’utente può decidere di espandere fino a 1 TB con scheda microSD. Con questo hardware non ci sono problemi nell’utilizzo quotidiano del tablet a casa, per l’intrattenimento, ma visto il pennino in dotazione è possibile usare il Galaxy Tab S6 Lite anche in ufficio, per il lavoro con le classiche app di produttività o per leggere le email.

Il design del tablet è inconfondibile: le linee eleganti, la scocca e le cornici in alluminio, e la leggerezza (pesa 465 grammi), assieme ad una scheda tecnica che ancora oggi è molto apprezzata, lo hanno reso un dispositivo di successo.

Lo schermo misura 10,4 pollici, è di tipo LCD con risoluzione WUXGA+ (2.000×1.200 pixel), è luminoso e con colori brillanti. E’ compatibile con il pennino S Pen, ch è incluso nell’offerta Amazon. La fotocamera posteriore è da 8 MP, con HDR e autofocus. Il sensore frontale è da 5 MP e può registrare video in Full HD.

L’audio, stereo e firmato AKG, ha la certificazione Dolby Atmos mentre le connessioni includono, oltre al WiFi per andare su Internet, il Bluetooth 5.0 per connettere altri dispositivi e il jack da 3,5 mm per le cuffie con filo. La batteria da 7.040 mAh, secondo le specifiche del produttore, assicura 13 ore di autonomia e ha la ricarica a 15W.

Galaxy Tab S6 Lite: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy Tab S6 Lite con pennino S Pen ha un prezzo di listino di 399,90 euro e viene proposto in offerta su Amazon (venditore e spedizione terzi) scontato a 299 euro (-25%, -100,90 euro). Ottima occasione per chi è intenzionato ad acquistare un tablet di ottima marca, molto solido e dotato di una scheda tecnica ancora oggi più che adatta all’utilizzo casalingo o al lavoro d’ufficio.

