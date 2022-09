Samsung Galaxy Tab S6 Lite: il miglior tablet economico con pennino è al minimo storico

Tra i tantissimi tablet presenti sul mercato, quelli da 10 pollici di solito sono la scelta minima se si vuole usare il dispositivo con il pennino. Sotto tale diagonale, infatti, è difficilissimo trovare modelli con penna. Ma anche tra i 10 pollici ci sono grossissime differenze tra un modello e l’altro: i più economici sono difficili da usare con la penna, perché il tempo di risposta tra il gesto di scrittura e la comparsa del segno sullo schermo è molto elevato.

Samsung ha risolto questi problemi con un modello molto particolare: il Galaxy Tab S6 Lite. Come si intuisce dal nome, si tratta di un modello della serie "S", quindi di fascia alta e con pennino S Pen, ma è un "6", quindi il modello di ingresso, e in più è "Lite", quindi in versione economica. In sintesi il Galaxy Tab S6 Lite è il tablet Samsung con pennino più economico di tutti.

Presentato nel 2020 per la prima volta, Galaxy Tab S6 Lite è oggi alla sua seconda versione (2022) che, rispetto alla precedente, ha un processore molto migliore (tutto il resto è uguale). Questo modello, grazie allo sconto in corso su Amazon, adesso è un vero best buy.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite con S Pen – Versione 4/64 GB – Connessione WiFi

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: caratteristiche tecniche

Il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite versione 2022 (è indistinguibile dalla precedente, attenzione a cosa comprate) è arrivato sul mercato italiano lo scorso luglio, dunque è un dispositivo recentissimo con una dotazione tecnica di tutto rispetto, come d’altronde è nello stile Samsung.

Come tutti i tablet da 10 pollici è molto compatto, leggero e facile da trasportare: le sue misure sono 24 cm di lunghezza 15 cm di altezza e 7 mm di spessore per un peso complessivo di 465 gr.

Il processore a bordo della versione 2022 è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 720G abbinato a 4G di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a un 1 TB. La precedente versione del 2020 aveva un processore Samsung Exynos 9611, che è meno potente e consuma di più. Ancora una volta: state attenti a cosa comprate.

Il display è un 10,4 pollici di tipo LCD TFT, con risoluzione 2.000×1.200 pixel e una buona luminosità. Il lato posteriore ospita una fotocamera da 8 MP mentre il sensore anteriore per i selfie è da 5 MP. Entrambi i sensori consentono di scattare foto o girare video con qualità più che dignitosa, sufficiente per l’uso quotidiano.

Per quanto riguarda l’audio troviamo anche il comodo e rarissimo, oramai, jack da 3,5 mm per le cuffie cablate e due buoni speaker stereo, posizionati nelle cornici laterali corte. La batteria ha una capacità di 7.040 mAh.

Molto buono il pennino S Pen di Samsung, un punto di riferimento nel settore, ben sfruttato dallo schermo che è veloce e sensibile: è possibile disegnare e prendere appunti in modo fluido e naturale, senza dover attendere tra il nostro gesto e la risposta del tablet. Il pennino, dopo l’uso, può essere agganciato al magnete posto sulla cornice superiore del dispositivo.

Infine, la connettività presente per il modello in corso di offerta è solo WiFi, non c’è la SIM per la connessione cellulare.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: offerta Amazon

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) è quindi un dispositivo recentissimo e dalle ottime caratteristiche, tra i migliori della fascia media e probabilmente il più economico tra i tablet con pennino "vero", realmente utilizzabile tutti i giorni. Samsung, d’altronde, non ha fatto altro che applicare su questo modello la stessa tecnologia già usata sulla fascia più alta.

Il prezzo di listino di 399 euro, per la versione solo WiFi, è dunque assolutamente in linea con la scheda tecnica proposta, anche se non è bassissimo. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon, che include la spedizione e servizio clienti da parte di Amazon, ma con venditore terzo, è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab 6 Lite a 297,74 euro.

