Samsung Galaxy Tab S7: un super tablet in super sconto

Anche a causa dello smartworking, sempre più persone decidono di comprare un tablet di generose dimensioni: è comodo, lo schermo è abbastanza grande, l’autonomia è più che sufficiente per una giornata di lavoro e, all’occorrenza, lo si può usare anche per lo svago.

Se lo scopo principale dell’acquisto del tablet è il lavoro da casa, però, ci sono un paio di dettagli che non andrebbero sottovalutati prima dell’acquisto: il tablet dovrà essere molto potente e, magari, dovrà avere anche un pennino che ci permetterà di lavorare in modo molto più efficace, selezionando con precisione gli elementi sullo schermo. Un tablet del genere, quindi, non può essere un low cost ma bisogna cercarlo nella fascia alta del mercato. Fascia alta che, come sappiamo, è dominata dagli iPad di Apple e dai Galaxy Tab di Samsung. In particolare, parlando del mondo Android, la scelta cade spesso sulla gamma Samsung Galaxy Tab S7/S7+ che, diciamolo chiaramente, sono le Ferrari dei tablet Android e, infatti, costano un bel po’ ma. Ma, per fortuna, esistono le offerte Amazon.

Samsung Galaxy Tab S7/S7+: caratteristiche tecniche

I tablet Samsung Galaxy S7 ruotano intorno al chip Snapdragon 865+, versione potenziata dello Snapdragon 865 che equipaggiava tutti gli smartphone top di gamma 2020 (compreso il Samsung Galaxy S20). Sulla potenza di questo chip c’è ben poco da dire: è tantissima.

Il Galaxy S7 è un modello con schermo da 11 pollici di grande qualità, con refresh rate fino a 120 Hz. La RAM è di 6 GB e lo spazio di archiviazione di 128 GB, espandibile fino a 1 TB. La batteria è molto capiente: ben 8.000 mAh. La connessione è 4G LTE.

Il Galaxy S7+ è ancora migliore: schermo da 1,2 pollici SuperAmoled, stessa configurazione di memoria ma batteria da 10.000 mAh e connessione 5G.

Entrambi i modelli sono dotati di pennino S Pen, con 4.096 livelli di pressione per una precisione incredibile. Grazie alla funzione Samsung Dex è possibile connettere facilmente a questi due tablet un mouse e una tastiera Bluetooth e trasformarli in dei potenti laptop.

Samsung Galaxy Tab S7/S7+: quanto costano

Dalle caratteristiche tecniche appena esposte è chiaro che parliamo di due tablet top di gamma, con un prezzo all’altezza delle prestazioni, della qualità e dell’assistenza offerta da Samsung.

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Tab S7 è infatti 849 euro, che però scendono a 615 euro grazie allo sconto del 28%.

Samsung Galaxy Tab S7 Tablet da 11 pollici con S Pen – versione 4G

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Tab S7+ è 1.149 euro, che però scendono a 835 euro grazie allo sconto del 27%.

Samsung Galaxy Tab S7+ Tablet da 12,4 pollici con S Pen – versione 5G

Si tratta, rispettivamente, di uno sconto pari a quasi 235 euro e oltre 313 euro per due prodotti che non sono venduti e spediti da Amazon ma che beneficiano entrambi della classica Protezione Cliente di Amazon.