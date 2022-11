Samsung Galaxy Tab S7 FE: il prezzo Amazon è favoloso

Nel mondo dei tablet Android quelli di Samsung hanno sempre avuto un ruolo molto rilevante: sono tra i pochissimi dispositivi in grado di competere con gli iPad, specialmente se prendiamo in considerazione la gamma Galaxy Tab S che è la più costosa, ma anche la più potente e quella realizzata con i materiali e le componenti migliori.

Esattamente come ha già fatto con gli smartphone Galaxy S, anche per i tablet Samsung occasionalmente produce anche una versione "FE". Cioè "Fan Edition", la versione per gli appassionati che vorrebbero comprare un dispositivo ma non possono a causa del budget limitato. Con la FE questi utenti prendono capra e cavoli, facendo qualche piccolo compromesso ma spendendo un bel po’ meno.

E’ successo anche con il Samsung Galaxy Tab S7 FE, la "Fan Edition" di Galaxy Tab S7 che è stato il miglior tablet di Samsung fino all’uscita del Galaxy Tab S8 nel marzo 2022. Adesso questa versione è anche in forte sconto su Amazon e il prezzo finale è veramente allettante.

Samsung Galaxy Tab S7 FE – Qualcomm Snapdragon 778 – Versione 6/128 GB – Pennino incluso

Samsung Galaxy Tab S7 FE: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Tab S7 FE è un dispositivo di fascia medio-alta, con un ottimo processore Qualcomm Snapdragon 778 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display è di tipo LCD, misura 12,4 pollici e ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Sul retro del tablet è stata collocata la mentre sulla parte anteriore il sensore posto nel foro è da 5 MP.

L’audio è stereo e viene riprodotto da una coppia di speaker con ottimizzazione AKG. Non c’è la SIM telefonica, quindi la connessione a Internet sfrutta il WiFi. Per navigare online sarà necessario avere o uno smartphone con hotspot o una connessione fissa a casa o in ufficio.

La batteria, con una capacità di 10.090 mAh, che sono veramente tanti: secondo le specifiche di Samsung il tablet Galaxy Tab S7 FE ha 12 ore di autonomia. La ricarica avviene ad una potenza massima di 45W.

Infine, in dotazione troviamo anche il pennino S Pen che non è un dettaglio da poco, visto che tramite Samsung DeX possiamo trasformare il tablet in PC collegandolo a un monitor esterno.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy Tab S7 FE ha un prezzo di listino di 699 euro, che non sono pochi ma il produttore coreano ci ha già abituati a prodotti di alta qualità, ma mai regalati. Su Amazon, però, il Galaxy Tab S7 FE con S Pen è in forte sconto: il prezzo finale scende a 529 euro (-24%, -170 euro).

Samsung Galaxy Tab S7 FE – Qualcomm Snapdragon 778 – Versione 6/128 GB – Pennino incluso