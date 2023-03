Samsung Galaxy Tab S7 FE, con lo sconto Amazon è un affare

I tablet Android sono sempre stati una spanna sotto gli iPad di Apple, sia per potenza che per qualità costruttiva. Fanno eccezione i modelli di pochi marchi, come quelli di Samsung, che infatti hanno prezzi simili a quelli degli iPad. Anche per questo Samsung ha portato la "filosofia FE" anche nel mondo dei tablet.

Samsung Galaxy Tab S7 FE, la "Fan Edition" più economica del Galaxy Tab S7 che sintetizza la migliore tecnologia Samsung ad un prezzo molto conveniente, è stato uno dei dispositivi più desiderati del 2022 grazie al grande equilibrio tecnico, che lo rende un dispositivo adatto a mille scopi (anche lavorativi). Non è un tablet qualunque e dal prezzo si vede, ma grazie all’offerta Amazon ora è molto più accessivile, con un taglio per prezzo di oltre il 20%.

Samsung Galaxy Tab S7 FE – Qualcomm Snapdragon 778 5G – Versione 6/128 GB

Samsung Galaxy Tab S7 FE: caratteristiche tecniche

A bordo del tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE c’è il processore Qualcomm Snapdragon 778 con modem 5G, chip scelto per molti dispositivi di fascia medio-alta del 2022, abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD. Il display è ampio, infatti misura 12,4 pollici ed è di tipo LCD, la frequenza di aggiornamento è di 60 Hz.

Sul retro del tablet è stata collocata la fotocamera da 8 MP mentre sulla parte anteriore il sensore posto nel foro è da 5 MP ottima per le videochiamate e per i selfie. L’audio è stereo e viene riprodotto da una coppia di speaker con ottimizzazione AKG.

Samsung Galaxy Tab S7 FE non ha la SIM, cioè la scheda telefonica e per collegarsi a internet è necessario disporre di una rete WiFi o di un hotspot da smartphone.

La batteria ha una ottima capacità di 10.090 mAh e secondo le specifiche del produttore sufficiente a garantire ben 12 ore di autonomia, la ricarica supera tutti gli standard tipici di Samsung e raggiunge una potenza massima di 45W.

Inoltre, con il Samsung Galaxy Tab S7 si trova anche il pennino S Pen, utilizzabile anche insieme a Samsung DeX, la funzione che consente di collegare il tablet a un monitor esterno trasformando così il tablet in un computer facilmente trasportabile. Il tablet pesa infatti 608 grammi ed è piuttosto sottile, misurando appena 6,3 mm.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy Tab S7 FE ha esordito in Italia con il prezzo di listino di 749 euro, e li vale tutti, poiché è un dispositivo di ottima qualità. Su Amazon, però, adesso è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S7 FE con pennino S Pen al prezzo di 594,57 euro (-21%, -154,43 euro). Splendida occasione per chi necessita di un dispositivo potente, versatile, facile da portare con sé e adatto a mille utilizzi creativi, di lavoro e anche per divertimento.

