Samsung Galaxy Tab S7 FE: prezzo mai così basso su Amazon

Il "rinato" mercato dei tablet, che sembrava agonizzante prima della pandemia e che, invece, oggi gode di buona salute, è pieno di prodotti economici e di poco valore ma anche di veri e porpri top di gamma. Poi ci sono i Samsung Galaxy Tab, che come al solito fanno storia a parte perché sono tra i pochi tablet che possono far concorrenza agli iPad di Apple.

Tra di essi spicca il Samsung Galaxy Tab S7 FE, versione economica del top di gamma 2021 arrivato sul mercato l’anno scorso ad un prezzo vantaggioso. Oggi quel prezzo non esiste più perché, grazie agli sconti e alle offerte su Amazon, è stato eroso mese dopo mese. Oggi Samsung Galaxy Tab S7 FE è al minimo storico: il prezzo non è mai stato così basso.

L’edizione "FE" del Samsung Galaxy tab S7 è la Fan Edition, cioè la versione del tablet che Samsung ha dedicato ai suoi fan più affezionati: scheda tecnica di ottimo livello, ma prezzo più basso per accontentare più potenziali acquirenti.

In questo caso si tratta del modello in versione LTE, cioè quello con connessione celluallare oltre che WiFi. Ha il processore Qualcomm Snapdragon 750 5G, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile tramite scheda microSD.

Il display è di tipo LCD da 12,6 pollici (2.560×1.600 pixel), con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e può essere usato anche con il pennino S Pen (incluso in confezione). C’è anche il supporto a Samsung DeX, il software di Samsung che ci permette di mostrare su un monitor esterno le app che stiamo usando sul tablet.

Samsung Galaxy Tab S7 FE ha due due fotocamere, una frontale e una posteriore, entrambe da 8 MP, e una batteria di capacità notevole, da 10.900 mAh, con ricarica da 45 W che consente di passare da 0% a 100% in 190 minuti (secondo le specifiche di Samsung). Samsung promette circa 12 ore di autonomia della batteria.

Il tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE è arrivato sul mercato italiano nella seconda metà del 2021, come versione più economica dell’allora top di gamma Samsung Galaxy Tab S7.

Fu fissato un prezzo di listino di 625 euro, poi Amazon ha iniziato a scontarlo fino a arrivare all’attuale ritocco che sommato a tutti gli sconti precedenti porta il prezzo finale a 463,28 euro (-3%,-13,70). Si tratta del prezzo minimo storico da quando il dispositivo è in vendita su Amazon

