Samsung Galaxy Tab S8 e S8+: l’offerta su Amazon è imperdibile

Tablet uguale iPad? No, non per forza perché Samsung ha ottime alternative ai tablet di Apple, anche se sono questi ultimi che dominano il mercato. Due sono le linee di tablet Samsung in grado di competere con gli iPad: la Galaxy Tab S7, top di gamma dell’anno scorso, e la Galaxy Tab S8, top di gamma di quest’anno. Entrambe sono molto potenti, entrambe sono molto costose.

Grazie all’offerta Amazon in corso, però, è possibile acquistare in offerta sia il Samsung Galaxy Tab S8 standard sia il Galaxy Tab S8+ con uno sconto molto interessante, che rende questi top di gamma accessibili ad una fascia di persone molto più ampia. Questi due tablet hanno poco da invidiare agli iPad (persino ai Pro) di Apple.

Galaxy Tab S8+: l’offerta Amazon

Il tablet Samsung Galaxy Tab S8+ è un vero top di gamma e dunque a bordo ha il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione.

Il display è di tipo Super AMOLED HDR10+ da 12,4 pollici, con risoluzione 2.800×1.750 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Sul retro sono state poste due fotocamere, la principale da 13 MP e il sensore ultra-grandangolare da 6 MP, mentre la fotocamera anteriore è da 12 MP.

La connettività, nella versione del Samsung Galaxy Tab S8+ in offerta al momento su Amazon, è solo Wi-Fi mentre la batteria ha una capacità di 10.090 mAh e la ricarica da 45 W.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Tab S8+ è da vero top di gamma: 1.409 euro. Ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile pagare il tablet nel colore Pink Gold (oro rosa) 905,20 euro (-14%, – 143,80 euro).

Samsung

Samsung Galaxy Tab S8: l’offerta Amazon

Il Samsung Galaxy Tab S8 standard ha a bordo, come il fratello maggiore, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il display, però, non è un AMOLED ma è di tipo LCD da 11 pollici, con risoluzione di 2.560×1.600 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Come per il fratello maggiore Samsung Galaxy Tab S8+ resta invariata la doppia fotocamera sul retro, con due sensori da 13 MP e 6 MP, e la fotocamera selfie da 12 MP. La batteria è un po’ più piccola e ha una capacità di 8.000 mAh, ma sempre con ricarica da 45 W.

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Tab S8 standard, versione solo WiFi e colore Graphite (grigio scuro), è di 799 euro ma grazie all’offerta Amazon in corso è possibile pagarlo 639,20 euro (-20%, -159,80 euro).

Samsung