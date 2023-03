Samsung Galaxy Tab S8: lo sconto su Amazon è mozzafiato

Per molto tempo chi ha avuto bisogno di acquistare un tablet di fascia alta, potente, ben costruito e con funzioni evolute aveva davanti poche alternative e le migliori erano tutte firmate Apple. Poi è arrivata Samsung con i suoi tablet Android della linea Galaxy TAb, finalmente in grado di competere con i dispositivi del colosso di Cupertino per qualità, design e funzioni. In particolare i tablet Samsung Galaxy Tab S sono quelli migliori, con caratteristiche tecniche (e purtroppo anche prezzo) paragonabili a quelli degli iPad.

Tra i migliori tablet del momento c’è adesempio il Samsung Galaxy Tab S8, dotato tra l’altro dell’ottimo pennino S Pen. Bello, ma anche potente, Galaxy Tab S8 ha il solo vero difetto di costare molto. Per questo l’offerta in corso su Amazon, per chi ne ha la possibilità, è imperdibile perché permette di acquistare il Samsung Galaxy Tab S8 con un ottimo sconto del 20%, pari a -200 euro.

Samsung Galaxy Tab S8 – Exynos 2200 – Versione WiFi 8/128 GB

Samsung Galaxy Tab S8: caratteristiche tecniche

Il telaio in alluminio del Samsung Galaxy Tab S8 è più resistente del 30% ai graffi e più rigido del 40% rispetto aa quello del Galaxy Tab S7, ulteriore conferma della fascia premium alla quale questo tablet appartiene senza compromessi. Il processore scelto da Samsung per il Galaxy Tab S8 è l’Exynos 2200, prodotto in casa dalla stessa azienda coreana, ed è abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, espandibile con scheda microSD fino a 1 TB.

Il display è di tipo LCD IPS e misura 11 pollici, con una risoluzione di 2.560×1.600 pixel, mentre il lettore per le impronte digitali è posto di lato, nella cornice.

Il comparto fotografico del Samsung Galaxy Tab S8 è molto buono, trattandosi di un tablet e non di uno smartphone: due sensori posteriori, il principale da 13 MP e l’ultra grandangolare da 6 MP. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate è da 12 MP.

La batteria ha una capacità di 8.000 mAh e la ricarica fino a 45W (per Samsung è tantissimo) è di tipo Super Fast Charging 2.0, con gestione della batteria intelligente.

Con la modalità DeX avanzata di Samsung, il tablet può essere usato come secondo monitor touchscreen wireless per telefono o PC. Con la S Pen integrata, che si aggancia magneticamente nella scanalatura sulla parte posteriore del tablet, oltre a prendere appunti si può anche disegnare a mano libera.

Dal WiFi 6E e al Bluetooth 5.2, le connessioni consentono ogni tipo di collegamento. Manca però il chip NFC per effettuare pagamenti contactless, cosa molto frequente sui tablet.

Samsung Galaxy Tab S8: l’offerta Amazon

Samsung Galaxy Tab S8 è un dispositivo di ultima generazione, con una scheda tecnica di assoluto rilievo e per questo con un prezzo di listino molto alto: pari a 899 euro. Con l’offerta in corso su Amazon, però è possibile acquistare questa meraviglia della tecnologia a 699 euro (-22%, -200 euro) ed è un’occasione assolutamente da prendere al volo perché raramente, persino su Amazon, il prezzo di Samsung Galaxy Tab S8 scende così tanto.

