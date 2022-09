Il tablet Ultra con lo sconto Super: offerta incredibile

Per i professionisti è fondamentale avere un dispositivo portatile che possa essere sempre disponibile con le sue funzioni più avanzate.

La scelta da compiere, al momento dell’acquisto di un tablet top di gamma è ardua poiché solitamente si tratta di scegliere tra due grandi marchi: Samsung e Apple.

Ma se c’è un tablet che ha l’ambizione di rispondere alle esigenze di quanti cercano un dispositivo completo, veloce e affidabile, questo è il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – Display 14,6 pollici – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB

Galaxy Tab S8 Ultra: caratteristiche tecniche

Presentato lo scorso febbraio, il tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ha una dotazione tecnica altissimo livello, a partire dall’ottimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con connettività 5G. Le memorie abbinate al chip, nel modello in offerta, sono 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il display è molto ampio, ben 14,6 pollici (una diagonale da laptop più che da tablet) e di tipo Super AMOLED con e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Si tratta di uno uno schermo perfetto per visionare immagini e video (c’è la compatibilità con HDR10+), ma soprattutto per l’uso con le app di grafica professionale. C’è anche il pennino S Pen, per disegnare e prendere appunti.

Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali è integrato sotto lo schermo e, infine, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ha una peculiarità: le due fotocamere frontali sono inserite in un notch, scelta tecnica insolita per un tablet.

Le fotocamere, che solitamente sui tablet sono un po’ trascurate, sul Samsung Galaxy Tab S8 Ultra sono progettate per essere davvero utili. Al posteriore sono due: il sensore principale è da 13 MP e il sensore secondario da 6 MP ultra grandangolare. Con questo setup è possibile registrare video fino a 4K/30 fps. La fotocamera anteriore, invece, viene sdoppiata in una coppia di fotocamere entrambe da 12 MP con funzione wide e ultra wide, entrambe posizionate nel già citato notch.

L’audio è riprodotto da 4 speaker con configurazione AKG, compatibili con Dolby Atmos. La batteria ha una capacità molto alta e pari a 11.200 mAh con ricarica abbastanza veloce, da 45 W.

Infine il tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra integra la S Pen con aggancio magnetico e con una bassissima latenza di 2,8 ms, che riduce al minimo il ritardo tra l’input dell’utente e l’effettiva comparsa del tratto della penna sul display.

Galaxy Tab S8 Ultra: l’offerta Amazon

Il tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è un dispositivo top di gamma, per caratteristiche e per prezzo: 1.449 euro di listino, una cifra decisamente per pochi. Ma grazie all’offerta Amazon in corso è Galaxy Tab S8 Ultra è scontato a 1.157 euro (-20%, – 292 euro). Resta una cifra importante, ma con 300 euro circa di sconto è comunque un affare da non perdere.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra – Display 14,6 pollici – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 – Versione 12/256 GB