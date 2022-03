Samsung Galaxy Watch 4 Classic, prezzo imperdibile: minimo storico

Con il Galaxy Watch4 Samsung ha fatto un grande lavoro e ha proposto soluzioni molto interessanti: sul mercato troviamo più versioni del dispositivo, e che si differenziano non soltanto per dimensioni, ma anche per caratteristiche e design. Ad esempio, il Galaxy Watch4 “base" è diverso dal Galaxy Watch4 Classic, che, come si può intuire dal nome, ha un design ancora più simile agli orologi analogici, compresa la ghiera rotante. Una cosa che gli accomuna, però, sono i grandi sconti. Infatti, oggi troviamo il Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm in super offerta su Amazon a un prezzo di 241,99€, ben il 39% in meno rispetto a quello di listino.

Il Galaxy Watch4 Classic è lo smartwatch ideale per tutti coloro che vogliono un orologio “antico" ma con un’anima profondamente moderna. Il wearable integra sensori di ultima generazione che permettono sia di monitorare il proprio stato di salute sia di avere sempre sotto controllo gli allenamenti e i dati raccolti. Lo smartwatch di Samsung è anche uno dei primi che fornisce dati puntuali sulla composizione corporea, compresa la percentuale di grasso e dei muscoli scheletrici. L’offerta è molto allettante e potrebbe terminare da un momento all’altro; quindi, vi consigliamo di approfittarne subito se siete alla ricerca di uno smartwatch davvero completo.

Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm: le caratteristiche

Uno smartwatch che non passa mai di moda. Il design molto elegante rende il Galaxy Watch4 Classic da 46mm l’accessorio ideale sia per le serate di gala sia per outfit più streetwear.

Lo schermo dello smartwatch è abbastanza grande e permette di tenere sotto controllo ogni aspetto della propria vita, dai principali parametri vitali fino all’orario e ai passi effettuati. Inoltre, è possibile personalizzare il quadrante scegliendo uno dei tanti messi a disposizione da Samsung, compresi quelli con le emoticon AR che esprimono al meglio il tuo stile, mentre le grafiche animate mostrano cosa stai pensando, se stai correndo o ascoltando musica.

Sotto il display troviamo un set di sensori davvero completo. Partiamo dal sensore che permette di avere una misurazione veloce e completa della composizione corporea: percentuale di grassi nel corpo, muscoli scheletrici e acqua. Si ottiene una misurazione dell’analisi di impedenza bioelettrica (BIA) utilizzando solo due dita in 15 secondi. Il sensore BioActive monitora anche il proprio stato di salute, con la possibilità di misurare in tempo reale la pressione sanguigna o il ritmo cardiaco tramite l’app ECG. In caso di dati anomali, possono essere inviati immediatamente sullo smartphone e condivisi con il proprio medico curante. Grazie al monitoraggio del sonno, invece, è possibile sapere la qualità del proprio riposo e se è necessario cambiare qualcosa.

Non può mancare la parte dedicata allo sport. Sono più di novanta gli allenamenti disponibili e tra gli sport più in voga non ne manca nessuno: corsa all’aperto, ciclismo e anche nuoto (lo smartwatch è impermeabile). I risultati dei propri allenamenti possono essere condivisi con i propri amici e li si può anche sfidare. Il Galaxy Watch4 Classic è uno smartwatch che si prende veramente cura di te.

Galaxy Watch 4 Classic da 46mm in offerta: prezzo e sconto

Una delle migliori offerte disponibili per uno smartwatch in questo momento. Se siete alla ricerca di un nuovo orologio smart o se dovete fare un regalo prezioso per la Festa del Papà, oggi troviamo il Galaxy Watch4 Classic da 46mm in offerta a un prezzo di 241,99€, con uno sconto del 39% su quello di consigliato. Il risparmio è considerevole: più di 150€. L’orologio smart viene venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna è assicurata entro il 19 marzo. Per il reso ci sono ben 30 giorni di tempo, in modo da testarne tutte le funzionalità.

