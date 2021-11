Samsung Galaxy Watch 4: nuovissimo ma già in offerta

Samsung Galaxy Watch 4 Classic è stato ufficializzato lo scorso agosto insieme ai due pieghevoli “di punta" Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3. È quindi un prodotto recentissimo che integra l’inedito chip Exynos W920, che Samsung ha sviluppato appositamente per questo orologio intelligente.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic è un prodotto che si presta bene a qualsiasi contesto, grazie a un design sobrio, classico, per arrivare al quale sono stati impiegati materiali di alta qualità come l’acciaio inossidabile che impreziosisce e dona resistenza alla cassa, mentre il cinturino di serie (ce ne sono diversi altri tra gli accessori) è realizzato in fluoelastomero, un materiale di origine plastica morbido e delicato che è perfetto per le attività sportive, dal momento che è resistente al sudore. Intorno allo schermo c’è una ghiera rotante che consente di gestire l’interfaccia con maggiore naturalezza e intuitività.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic, le caratteristiche

Samsung Galaxy Watch 4 Classic possiede delle caratteristiche tecniche leggermente diverse a seconda della dimensione scelta: lo schermo di tipo OLED con Always on Display, cioè sempre attivo, è da 1,2 pollici sulla variante da 42 mm e da 1,4 pollici su quella da 46 mm. Altra – e ultima – differenza riguarda la batteria, da 247 mAh nella variante da 42 mm, da 361 mAh in quella da 46 mm, con autonomia fino a 40 ore di utilizzo; c’è la ricarica wireless WPC-based: in 30 minuti si ottengono 10 ore di autonomia.

Il chip di Galaxy Watch 4 è il recente Exynos W920 dual core da 1,18 GHz con processo produttivo a 5 nm, affiancato da 1,5 GB di memoria RAM e 16 GB di spazio di archiviazione, in cui peraltro si possono anche salvare i brani di Spotify Premium. È certificato IP68 per la resistenza a polvere e liquidi, impermeabili fino a 50 metri (5 atmosfere) e possiede la certificazione di resistenza di grado militare MIL-STD-810G, una garanzia aggiuntiva sulla capacità di resistere alle svariate sollecitazioni quotidiane che può subire uno smartwatch.

Connettività LTE (opzionale, ma richiede una eSIM, cioè una SIM virtuale), Wi-Fi 802.11 dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, compatibilità con qualsiasi smartphone Android in versione 6.0 o superiore e con almeno 1,5 GB di memoria RAM. A governare il tutto non c’è più il sistema operativo Tizen di Samsung ma Wear OS di Google che Samsung ha personalizzato con l’interfaccia One UI Watch.

Inutile dire che Samsung Galaxy Watch 4 Classic possiede tutte le funzionalità esistenti in termini di monitoraggio delle attività fisiche, con misurazione continua della frequenza cardiaca, dell’SpO2 ma anche della composizione corporea, e grazie al sensore Samsung BioActive può effettuare anche degli elettrocardiogrammi e misurare la pressione sanguigna.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic, l’offerta Amazon

Nonostante Samsung Galaxy Watch 4 Classic sia un prodotto recente – è stato presentato ad agosto – è già in offerta su Amazon. Lo smartwatch avanzato di Samsung ha un prezzo di listino di 399 euro per la variante da 46 mm con connettività solo Bluetooth, una richiesta non troppo alta alla luce delle caratteristiche.

Adesso però siamo su cifre inarrivabili per la concorrenza: Amazon in queste ore lo propone a 287 euro (-82 euro, -22%) con spedizione da Amazon. Un prezzo ottimo per un dispositivo indossabile di questo livello.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic