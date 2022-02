Galaxy Watch4 in offerta al minimo storico con uno sconto imperdibile

San Valentino si sta avvicinando e iniziano i primi dubbi su cosa regalare al proprio partner. Fortunatamente i siti di e-commerce come Amazon vengono in nostro soccorso con decine di prodotti in offerta ogni giorno, con sconti anche molto interessanti e cospicui. Se ad esempio avete un compagno o una compagna con la passione per l’attività fisica una buona idea regalo per San Valentino è uno smartwatch. Tra i tanti modelli presenti su Amazon, noi vi suggeriamo il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm, che oggi troviamo in super offerta a 199,99€, il 26% in meno rispetto a quello di listino. Per l’orologio intelligente si tratta anche del prezzo più basso di sempre.

Il Samsung Galaxy Watch 4 da 40mm è la versione più piccola dello smartwatch lanciato dall’azienda sudcoreana. Si adatta a qualsiasi tipo di polso e grazie al design “analogico" è anche elegante e lo si può utilizzare in qualsiasi occasione. L’orologio intelligente, oltre a essere un ottimo compagno d’allenamento, è perfetto anche per il monitoraggio della salute. È uno dei primi wearable che integra dei sensori ad hoc per ascoltare il proprio corpo e misurare la composizione corporea. Funzionalità avanzatissime che non si trovano in altri dispositivi.

Se vuoi restare sempre aggiornato con le migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti al nostro “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Galaxy Watch4 da 40 mm: le caratteristiche

Dimensioni compatte, Bluetooth integrato, sensori avanzati per monitorare salute e attività fisica. Cosa si può chiedere di più al Galaxy Watch4? Si tratta di uno degli orologi intelligenti più completi sul mercato e ha pochi eguali. Ma vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo schermo è a colori ed è “rinchiuso" all’interno di una cassa in alluminio. Il design è circolare, come quello degli orologi analogici. Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie esigenze e grazie alla vasta scelta messa a disposizione da Samsung lo possiamo anche cambiare ogni giorno. Passando alla parte più “tecnologica", il Galaxy Watch4 è uno smartwatch che si prende cura di te. Sono tantissimi i dati che possono essere raccolti, e la maggior parte riguarda il proprio stato di salute.

Grazie a sensori avanzati, l’orologio smart è in grado di misurare la composizione corporea, compresa la percentuale di grasso nel corpo, i muscoli scheletrici e la quantità d’acqua. Inoltre, è possibile misurare la pressione sanguigna in tempo reale, così come la frequenza cardiaca. In caso di dati anomali, è possibili analizzarli tramite l’app e inviarli a un medico specializzato. Lo smartphone permette anche il monitoraggio ECG (misura il tuo ritmo cardiaco grazie a un sensore-elettrodo integrato). Inoltre, il wearable fornisce anche un report completo sulla qualità del proprio riposo notturno.

Come abbiamo anticipato, avere il Galaxy Watch4 al proprio polso, è come avere sempre con sé un personal trainer. Sono tantissime le attività sportive che possono essere monitorate tramite l’orologio, compreso il nuoto (è anche impermeabile fino a 50 metri).

Samsung Galaxy Watch4 in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Per la prima volta il Galaxy Watch4, nella versione da 40mm, sfonda la barriera dei 200€: oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 199,99€, con uno sconto di ben il 26%. Si tratta di una super offerta: il Galaxy Watch4 è stato lanciato sul mercato da pochi mesi ed è uno dei migliori in circolazione. Dispositivi con caratteristiche simili costano molto di più. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e grazie alla consegna rapida arriva prima di San Valentino.

Il Galaxy Watch4 da 40mm è disponibile in due colorazioni: nero e rosa.

Galaxy Watch4 – nero

Galaxy Watch4 – rosa