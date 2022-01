Samsung Galaxy Watch 4 in offerta a un prezzo imperdibile

Torna in offerta su Amazon lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic nella versione da 42m (la più piccola tra quelle realizzate dall’azienda sud-coreana). Il Galaxy Watch 4 non ha bisogno di molte presentazioni, si tratta a tutti gli effetti di un orologio intelligente top di gamma che si posiziona sulla stessa fascia di prezzo dell’Apple Watch. E come l’orologio intelligente di Apple ha funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Il Galaxy Watch 4 oggi lo trovi in offerta su Amazon a un prezzo di 299,90€, con uno sconto del 19%. Non si tratta del prezzo più basso di sempre, ma ci si avvicina molto. Il Galaxy Watch 4 Classic da 42mm si caratterizza per la classica ghiera rotante che permette di navigare il menu e scegliere le varie applicazioni. Inoltre, è il primo smartwatch Samsung a montare il sistema operativo Wear OS di Google, personalizzato, però, dagli ingegneri Samsung. Quindi, oltre ad avere accesso all’ecosistema Google, si hanno anche le app esclusive Samsung, come quella per l’ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic da 42mm: caratteristiche tecniche

Uno smartwatch completo sotto tutti i punti di vista: basta poco per far capire di che pasta è fatto il Galaxy Watch 4 Classic da 42 mm. Partiamo dal design e dallo schermo. Samsung ha optato per il classico design con quadrante circolare, che fa sembrare il Galaxy Watch un orologio analogico. Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie esigenze e si può scegliere tra decine di watch faces, che variano tra temi più “analogici” fino a quelli più digitali dove si può monitorare in tempo reale i passi effettuati, il battito cardiaco o l’autonomia rimasta.

Samsung ha puntato molto sull’aspetto della salute, integrando funzionalità molto avanzate. Il merito è del sensore Samsung BioActive che permette il monitoraggio dell’ECG e della pressione sanguigna in tempo reale. Se vengono riscontrati dei valori anomali, è possibile inviare i dati al proprio smartphone e poi farli analizzare con cura dal proprio medico curante. Altro aspetto della salute che il Galaxy Watch 4 Classic tiene in considerazione è quello del peso corporeo. Sempre grazie ai sensori di ultima generazione è possibile conoscere la percentuale di grasso nel corpo, i muscoli scheletrici e la quantità di acqua. Presente anche il monitoraggio del sonno con un’analisi approfondita sul modo in cui riposiamo (e ci avvisa anche se russiamo)

Essendo uno smartwatch non mancano le attività sportive supportate. In totale gli allenamenti disponibili sono più di 90, compresi tutti gli sport più diffusi e praticati all’aria aperta. C’è anche un sistema di sfide e di prove che mette a dura prova la nostra resistenza, ma che ogni giorno ci fa migliorare sempre di più. Il Galaxy Watch 4 è anche il primo smartwatch Samsung a utilizzare il sistema operativo WearOS (personalizzato da Samsung) e mette a disposizione dell’utente un grande numero di applicazioni.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic in offerta: prezzo e sconto

Il Galaxy Watch 4 Classic è in offerta su Amazon a un prezzo di 299,90€, con uno sconto del 19% rispetto a quello consigliato. Acquistandolo oggi si risparmiano circa 70€. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e usufruisce della spedizione gratuita riservata ai clienti Amazon Prime.

Galaxy Watch 4 Classic da 42mm