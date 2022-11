Non aggiornate questo smartwatch

Diversi utenti di smartwatch Samsung Galaxy Watch4, uno dei modelli più apprezzati del 2021-22, segnalano un problema serio con il proprio dispositivo dopo l’aggiornamento all’ultimo firmware. L’errore in questione può bloccare gli smartwatch e renderli completamente inutilizzabili.

Secondo le informazioni rilasciate dal sito Web SamMobile, a cui molti utenti hanno scritto per trovare una soluzione, l’aggiornamento del firmware problematico è quello con codice "R8xxXXU1GVI3" per i modelli Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic. entrambi gli orologi, dopo l’aggiornamento, se vengono spenti non si accendono più.

Galaxy Watch4 bloccato: cosa fare

Quindi, per essere più precisi, il Galaxy Watch4 non si blocca nel momento che si scarica e si installa il nuovo aggiornamento del firmware, ma può non riavviarsi. Questo problema non può essere risolto tramite un altro aggiornamento software, visto che, appunto, lo smartwatch potrebbe essere spento e non riceverebbe quindi la correzione del bug.

In questo caso, l’unica cosa da fare è tenere acceso lo smartwatch fino al rilascio di un nuovo aggiornamento tenendo sempre sotto controllo lo stato della batteria ed evitare quindi che questa si scarichi del tutto e provochi lo spegnimento dello smartwatch.

Meglio ancora sarebbe avere pazienza, non usare lo smartwatch e lasciarlo costantemente sotto carica in attesa che Samsung rilasci un nuovo aggiornamento. Se invece non avete ancora installato il R8xxXXU1GVI3, meglio non farlo fino a che il problema non sia risolto.

Samsung al lavoro per risolvere il problema

Non è chiaro se questo problema abbia colpito tutti i possessori di Galaxy Watch 4 che hanno ricevuto il nuovo aggiornamento in questione o solo alcuni, ma le lamentele e le segnalazioni pubblicate su Reddit provengono da diversi Paesi, cosa che fa pensare che non si tratti di un solo lotto difettoso o problematico.

Chiunque abbia acquistato un Galaxy Watch4, quindi, dovrebbe evitare di lasciarlo spegnere e contattare immediatamente l’assistenza Samsung per avere ulteriori informazioni. Il colosso sudcoreano, infatti, non ha ancora rilasciato una nota ufficiale su questo bug, ma è già al lavoro per trovare una soluzione.