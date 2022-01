Samsung Galaxy Watch4 Classic: l’offerta migliore per le donne

Da quando è arrivato sul mercato ad agosto 2021, Samsung Galaxy Watch4 si è da subito imposto come lo smartwatch da battere, il migliore tra quelli dotati di Google WearOS. Questo orologio smart, d’altronde, è stato realizzato da Samsung in stretta collaborazione con Google e non stupisce, per questo, che sia un prodotto estremamente riuscito e di successo. Né che abbia un prezzo superiore alla media dei concorrenti.

Proprio il prezzo, per quanto perfettamente a fuoco, potrebbe essere un ostacolo per molti: Galaxy Watch4 non può essere economico, visti i contenuti tecnici e l’alta ingegneria. Ma, in questi giorni, è Amazon a offrirci la possibilità di acquistarne uno con uno sconto del 19% sul modello Galaxy Watch4 Classic da 42 mm, in versione Bluetooth. Si tratta della versione Classic, cioè quella più elegante e costosa, ma nella dimensione minore, cioè quella preferita dalle donne e da chi ha il polso sottile. L’assenza della connessione mobile non è un grosso limite, vista l’ottima integrazione tra questo orologio e gli smartphone Android. In più, la mancanza della rete mobile migliora notevolmente la durata della batteria del Samsung Galaxy Watch4 Classic, già più che buona. In parole povere: Samsung Galaxy Watch Classic da 42 millimetri in offerta è lo smartwatch che in molte (e in molti) stavano aspettando.

Galaxy Watch4 Classic: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy Watch4 Classic gode della perfetta integrazione tra il chip proprietario Exynos W920, dai consumi ridotti grazie al processo produttivo a 5 nm, e il sistema operativo Google Wear OS 3.0. Completano il quadro 1,5 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione a disposizione per le app e la musica.

Uno dei punti di forza del Samsung Galaxy Watch4 Classic è lo schermo: un Super AMOLED da 1,4 pollici, con risoluzione 450×450 pixel, protetto da Gorilla Glass e con funzione always-on-display.

Completa la gamma dei sensori presenti su questo smarwatch: accelerometro, giroscopio, barometro, frequenza e battito cardiaco, sensore per l’analisi di impedenza bioelettrica per misurare la composizione corporea (percentuale di grasso e massa magra), SpO2 per verificare l’ossigenazione del sangue.

Fatta salva la mancanza della rete cellulare, le connessioni sono complete: WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC per i pagamenti contactless. Molto buona la batteria da 361 mAh con supporto alla ricarica wireless.

Galaxy Watch4 Classic: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Samsung Galaxy Watch4 Classic è quello di uno smartwatch top di gamma: il modello Bluetooth da 42 mm, con dimensioni leggermente più piccole e adatte anche ad una donna, costa infatti 369 euro.

Un costo giustificato dall’eccellente scheda tecnica del prodotto e dall’ottimo software. Oggi, però, c’è una piacevole sorpresa: grazie ad Amazon, Samsung Galaxy Watch4 Classic da 42 mm, versione Bluetooth, costa soli 299 euro (-69 euro, -19%).

Samsung Galaxy Watch4 – Cassa da 42 mm – Versione Bluetooth