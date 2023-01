Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE: prezzo top su Amazon

I dispositivi indossabili come gli smartwatch hanno conquistato il cuore di moltissime persone: sono belli da esibire ma soprattutto offrono funzioni avanzate di monitoraggio della salute. L’unico difetto sono i prezzi di questi dispositivi avanzati: quelli buoni costano tanto e dunque non resta ache attendere che Amazon proponga una delle sue migliori offerte.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE da 46 millimetri rientra esattamente nella categoria dei dispositivi belli da vedere ma soprattutto utili perché è tra i pochi a offrire sia l’elettrocardiogramma sia la misurazione della pressione. Al momento in offerta su Amazon e lo sconto applicato lo rende davvero conveniente.

Samsung Galaxy Watch4 Classic – Versione LTE con eSim 4G

Galaxy Watch4 Classic LTE 46 mm: com’è fatto

Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE è uno smartwatch con cassa da 46 millimetri e, come si intuisce dal nome, con connessione LTE: è dunque possibile collegarlo a Internet acquistando una eSim 4G, che rende il dispositivo indipendente dalla presenza del WiFi di casa e dallo smartphone.

Il chip a bordo è il Samsung Exynos W920, prodotto a 5 nanometri e assicura consumi ridotti, particolare di cruciale importanza proprio sugli smartwatch che hanno batterie piccole.

Altro punto a favore del Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE sono le memorie: ben 1,5 GB di RAM e 16 GB di storage, quindi tanto spazio di archiviazione e tanta velocità di calcolo per le app e per il sistema operativo che, altro punto a favore, è Google Wear OS.

Il display, protetto dal vetro Gorilla Glass DX, è always-on (sempre acceso) è di tipo Super AMOLED da 1,4 pollici, con risoluzione 450×450 pixel.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE basa il monitoraggio dei parametri vitali sul sensore Samsung BioActive e che permette di effettuare l’elettrocardiogramma (ECG), la misurazione algoritmica della pressione, il battito cardiaco, la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2) e la composizione corporea ottenendo le percentuali di massa grassa e massa magra.

Con Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE è possibile monitorare 90 attività sportive, incluso il nuoto in piscina o in acque aperte perché l’orologio è certificato IP68 e resistente a immersioni fino a 50 metri di profondità.

Le connessioni oltre al 4G includono anche il Bluetooth, WiFi e GPS e non manca l’NFC per i pagamenti contactless e la lettura dei chip delle card elettroniche come CIE.

Completano la dotazione la batteria da 361 mAh che garantisce 40 ore di autonomia con un uso standard (cioè senza attivare il GPS).

Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Samsung Galaxy Watch4 Classic LTE da 46 mm è di 449 euro pienamente giustificati dalla scheda tecnica completissima, ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile metterlo al polso al prezzo di 325,95 euro (-28%, -123,05 euro).

