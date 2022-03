Samsung Galaxy Watch4 Classic, oggi costa la metà : è da acquistare subito

Su Amazon è tornato nuovamente disponibile lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 4 Classic e lo ha fatto registrando un nuovo record… al ribasso. Infatti, oggi troviamo l’orologio intelligente di Samsung in super offerta al prezzo più basso di sempre, sia nella versione da 42mm (la più piccolina), sia in quella da 46mm (la più grande). Per entrambi i modello lo sconto è veramente consistente: rispettivamente del 47% per l’orologio da 42mm e del 42% per quello più grande. Il risparmio netto rispetto al prezzo di listino è di circa 170€.

Il Galaxy Watch4 Classic è il modello ideale per chi è alla ricerca di uno smartwatch che coniuga la tecnologia con l’eleganza. Il design è quello di un orologio analogico, con quadrante circolare e ghiera rotante. Ma dentro la cassa si nascondono decine di sensori che monitorano costantemente il proprio stato di salute e l’attività fisica, in modo da essere sempre “aggiornato" sullo stato del proprio corpo. Inoltre, lo smartwatch di Samsung è anche il primo a essere in grado di misurare la composizione corporea, con la percentuale di grassa e dei muscoli scheletrici. Un orologio smart veramente completo sotto ogni punto di vista.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia e offerteDcasa". Il primo riguarda i dispositivi tech, il secondo i prodotti per la propria abitazione (igiene personale, elettrodomestici, fai da te, animali domestici). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Galaxy Watch4 Classic: scheda tecnica e funzionalità

I modelli disponibili oggi in offerta sono due: quello da 42mm e quello da 46mm. La grandezza dello schermo è l’unica differenza, per il resto sono identici, sia per funzionalità sia per componenti presenti all’interno. Il Galaxy Watch4 Classic è uno dei migliori orologi smart disponibili oggi su Amazon per rapporto qualità-prezzo: difficile trovare di meglio intorno ai 200€. E ora vi spieghiamo il perché.

Lo schermo è molto luminoso ed è possibile personalizzarlo scegliendo uno dei tanti quadranti disponibili. Ci si può sbizzarrire e decidere di cambiarlo anche ogni giorno in base alle proprie necessità. Alcuni sono più eleganti e ricordano quelli degli orologi analogici, altri hanno un’anima più sportiva e sono indicati per quando si fa attività all’aperto. Il design è molto ricercato e c’è anche la ghiera rotante.

Il Galaxy Watch4 Classic è un orologio che tiene molto in considerazione il monitoraggio della salute e ha dei sensori unici nel loro genere. Infatti, lo smartwatch è tra i pochi in grado di calcolare la composizione corporea, indicando la percentuale di grasso, acqua e muscoli scheletrici. Le funzionalità avanzate non finiscono qui, perché l’orologio si prende veramente cura di te. È anche in grado di effettuare il monitoraggio ECG per misurare il ritmo cardiaco e per tenere sotto controllo la pressione sanguigna. E se hai problemi di sonno, l’orologio ogni mattina fornisce un report molto dettagliato sulla qualità del proprio riposo.

Altrettanto sviluppata è la parte dedicata all’allenamento. Sono 90 gli esercizi disponibili, tra cui la corsa, il ciclismo, il nuoto (è anche impermeabile) e le escursioni all’aperto. Tutti i dati vengono raccolti e possono essere condivisi con i propri amici per spronarli a dare il meglio.

Galaxy Watch4 Classic in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Un prezzo che non si era mai visto quello del Galaxy Watch4 Classic nelle versioni da 42mm e 46mm. Lo sconto è veramente esagerato: la versione da 42mm è in offerta a un prezzo di 196,59€, con uno sconto del 47% su quello di listino, mentre il modello da 46mm è in offerta a 231,99€, il 42% in meno rispetto al prezzo consigliato. In entrambi i casi, il risparmio netto si aggira sui 170€. Lo smartwatch viene venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi beneficia della spedizione Prime super-veloce. E per il reso ci sono 30 giorni di tempo.

Galaxy Watch4 Classic – 42mm

Galaxy Watch4 Classic – 46mm