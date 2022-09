Samsung Galaxy Watch: il prezzo è crollato definitivamente

Se Apple domina il mercato degli smartwatch con i suoi Apple Watch, arrivati alla Series 8, Samsung rincorre di gran corse con la sua rinomata serie Galaxy Watch, arrivata a Watch5. L’ultimo modello, però, non offre grandi innovazioni rispetto al precedente e, per questo, Samsung Galaxy Watch4 (arrivato sul mercato ad agosto 2021) è ancora un orologio attualissimo.

Certo, costa parecchio di più di un modello anonimo cinese, ma offre anche moltissimo di più e, soprattutto, ogni tanto è protagonista di una offerta imperdibile su Amazon. Come quella di oggi: Samsung Galaxy Watch4 è quasi a metà prezzo.

Samsung Galaxy Watch4 – Smartwatch con cassa in alluminio da 40 mm – Colore nero

Galaxy Wacth4 : caratteristiche tecniche

Quando fu presentato nell’agosto del 2021, il Galaxy Watch4 sorprese per il design giovanile e leggero abbinato però a funzionalità molto utili, se non indispensabili per i ritmi della vita quotidiana.

Disponibile con cassa da 40 o 44 millimetri, solo Bluetooth o Bluetooth più cellulare, l’orologio oggi in offerta è il Samsung Galaxy Watch4 cassa in alluminio da 40 mm e connettività solo Bluetooth. In pratica è il modello base, l’ideale per chi non ha mai avuto uno smartwatch e vuole iniziare con un ottimo prodotto.

Il processore a bordo del Galaxy Watch4 è l’Exynos W920 (5 nm), abbinato a 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria di archiviazione, cioè tanto spazio per installare le app preferite.

Il display è da 1,2 pollici, di tipo Super AMOLED, con protezione in vetro Gorilla Glass DX+, chiaramente touch.

Tra le funzioni di monitoraggio della salute dello smartwatch, date dal gruppo di sensori BioActive sono disponibili l’ECG (elettrocardiogramma), la stima algoritmica della pressione sanguigna, la misurazione della SpO2 (saturimetro), il monitoraggio della qualità del sonno e del russamento. Grazie al medesimo gruppo di sensori è possibile anche conoscere la composizione corporea e la percentuale di massa grassa e massa magra.

Per quanto riguarda il fitness e l’attività sportiva, invece, è possibile monitorare oltre 90 modalità di allenamento preimpostate e anche alcuni sport in acqua.

Grazie alla connettività Bluetooth è possibile far dialogare lo smartwatch con lo smartphone e ottenere a video notifiche di telefonate o leggere messaggi, caricare la musica preferita e tanto altro. Tra l’altro oltre al GPS è incluso anche NFC per effettuare pagamenti contactless.

La batteria ha una capacità di 247 mAh che assicura un’autonomia di un paio di giorni soprattutto se sono attivati sia il display Always On sia il GPS. Infine, c’è la certificazione IP68, quindi l’orologio è resistente a polvere e acqua fino a 50 metri.

Galaxy Watch4: l’offerta Amazon

Lo smartwatch Galaxy Wacth4 si rivela un compagno da polso affidabile per quanti si prendono cura della loro salute e un anno fa fu presentato con un prezzo di listino in linea con la scheda tecnica e pari a 269 euro, ma che grazie all’offerta in corso su Amazon è scontato a 149,90 euro (-44%, -119,10 euro). Segnaliamo, tra l’altro, che il nuovo modello Galaxy Watch5 non offre molte novità rispetto al Galaxy Watch4, quindi il modello in offerta è quasi il meglio oggi disponibile in casa Samsung.

