Samsung Galaxy Watch4 in offerta a un prezzo mai visto prima: sconto top

Settimana ricca di offerte su Amazon per i prodotti Samsung. Dopo smartphone e tablet, oggi troviamo in super sconto anche uno degli smartwatch più desiderati e acquistati negli ultimi mesi dagli utenti. Stiamo parlando del Galaxy Watch 4, orologio smart lanciato dall’azienda sud-coreana lo scorso anno e che ben presto si è meritato l’etichetta di anti Apple-Watch. Rispetto all’orologio smart di Apple il design è molto differente, però sul fronte delle caratteristiche ci sono molte cose in comune, a partire da un grande interesse verso la salute della persona. Il Galaxy Watch4, infatti, è il primo wearable che misura la composizione corporea di una persona, fornendo tanti dati interessanti che permettono di capire al meglio il proprio stato di salute. Stessa attenzione la troviamo anche sul monitoraggio dell’attività fisica, con decine di sport supportati, tra cui il nuoto (l’orologio è anche impermeabile).

La versione da 44mm dell’orologio smart di Samsung oggi è in super offerta sul sito di e-commerce. La troviamo a un prezzo di 179€, con uno sconto del 40% rispetto a quello di listino. Inutile dire che si tratta del prezzo più basso di sempre degli ultimi mesi e tra i migliori prezzi di tutto il web. Dobbiamo considerare che lo smartwatch viene venduto e spedito direttamente da Amazon e abbiamo tutte le garanzie offerte dalla piattaforma, tra cui la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto. Per acquistare il Galaxy Watch 4 da 44mm venduto e spedito da Amazon bisogna cliccare qui. Per approfittare della promozione ci sono ancora 3 giorni di tempo.

Samsung Galaxy Watch 4 da 44 millimetri: specifiche tecniche e funzionalità

La versione in offerta oggi dell’orologio smart di Samsung è quella con con cassa da 44 millimetri (display SuperAMOLED da 1,4 pollici) è caratterizzata da specifiche tecniche e funzionalità smart di assoluto rilievo. Il Galaxy Watch4 è uno smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni e per monitorare costantemente il proprio stato di salute. Lo schermo è molto ampio e abbiamo anche la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante watch faces disponibili.

Il controllo della salute è il vero punto di forza dell’orologio. Il merito è del sensore BioActive che raccoglie tantissimi dati sul nostro corpo. Il Galaxy Watch4, infatti, è il primo orologio a misurare la composizione corporea, restituendo una percentuale precisa della quantità di grasso e di acqua. Ma non finisce qui, perché grazie al sensore sviluppato da Samsung è possibile effettuare un ECG e controllare il battito cardiaco e la pressione sanguigna. Non manca, poi, la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

I sensori di movimento presenti all’interno della cassa monitorano passi e attività fisica di ogni genere: dallo snowboard al ciclismo, dal nuoto al golf. Insomma, un assistente personale presente in qualsiasi momento, e grazie al quale potremmo anche sfidare a distanza i nostri amici: la funzione contapassi permette di confrontare i nostri sforzi fisici con quelli di altre persone nella nostra cerchia e stilare così una vera e propria classifica.

Samsung Galaxy Watch da 44 millimetri in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Lo smartwatch dell’azienda sudcoreana è disponibile in offerta al prezzo più basso di sempre: 179€. Lo sconto è di ben il 40% e si risparmiano 120€ rispetto a quello di listino. L’offerta dura solamente tre giorni e scade durante questo fine settimana, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne. Il Galaxy Watch 4 da 44 millimetri è già disponibile su Amazon e la consegna avviene anche in meno di 24 ore per i clienti Amazon Prime. Per il reso ci sono come al solito 30 giorni di tempo. C’è anche la possibilità di acquistarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis.

