Samsung, il prezzo dello smartwatch è crollato: offerta mai vista prima

Si tratta probabilmente di una delle “perle nascoste" dell’ecosistema Samsung. Oltre a smartphone, smart TV ed elettrodomestici di ogni tipo, il produttore coreano realizza degli smartwatch che nulla hanno da invidiare a dispositivi analoghi dotati però di una fama ben maggiore. Insomma, veri e propri anti-Apple Watch con caratteristiche tecniche di alta gamma e la proverbiale qualità costruttiva dei prodotti Samsung.

È il caso del Galaxy Watch4 con cassa da 40 millimetri, smartwatch top di gamma che la casa sudcoreana ha lanciato sul mercato nel 2021. Disponibile in diverse colorazioni, questo wearable permette di monitorare costantemente il nostro stato di salute e valutare l’andamento degli allenamenti e delle attività fitness. Merito dei molteplici sensori presenti all’interno della cassa, che permettono di tracciare non solo i movimenti del corpo, ma anche il battito cardiaco, la composizione corporea e molto altro ancora. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, il Galaxy Watch4 con connettività Bluetooth diventa anche un best buy (se non il best buy in assoluto) del settore.

Samsung Galaxy Watch4 con cassa da 40 millimetri: scheda tecnica e funzionalità

Versatile e completo. Bastano questi due aggettivi per descrivere alla perfezione il Galaxy Watch4 in offerta top oggi su Amazon. La cassa da 40 millimetri ospita un display Super AMOLED da 1,4 pollici (risoluzione 450×450 pixel), più che sufficienti per sfruttare al meglio tutte le funzionalità del dispositivo e accedere ad app e notifiche in arrivo dallo smartphone. Grazie alla connettività Bluetooth e NFC, infatti, è semplicissimo sincronizzare lo smartwatch con il proprio telefonino e controllarne alcune funzionalità “a distanza" (come, ad esempio, la riproduzione musicale e i pagamenti contactless).

Dentro la cassa, come già detto, trovano spazio diversi sensori utili a monitorare qualunque esercizio fisico. Non solo passeggiate o corsa (sia all’aperto sia al chiuso): grazie al GPS il Galaxy Watch4 traccia accuratamente anche attività come snowboarding, nuoto, ciclismo, golf, hiking e molto altro ancora. Poggiando poi due dita sui sensori presenti sul lato sarà possibile conoscere la composizione corporea e valutare così gli effetti degli allenamenti sul fisico.

Con il sensore BioActive si avranno inoltre informazioni in tempo reale sul battito cardiaco e sulla pressione sanguigna: sarà così possibile effettuare un ECG in caso di necessità e scoprire qual è lo stato di salute del nostro cuore. In questo modo, il Galaxy Watch4 è in grado di rilevare eventuali anomalie cardiache e inviare notifiche allo smartphone per consigliarci un consulto presso uno specialista.

A gestire il tutto troviamo una versione di Wear OS personalizzata da Samsung: avremo così accesso a una vasta raccolta di app di ogni genere, che ci permetteranno di utilizzare sempre meno lo smartphone, affidandoci invece al nostro piccolo assistente digitale da polso.

Samsung Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Grazie allo sconto top di oggi, il prezzo del Galaxy Watch4 è letteralmente crollato. Il wearable è disponibile, nei colori nero e oro rosa, a 169,00 euro, con uno sconto del 37% sul prezzo di listino. Lo stesso dispositivo è disponibile anche con cassa da 44 millimetri e cinturino color verde a un costo leggermente superiore (ma con uno sconto più corposo): il Galaxy Watch4 con cassa da 44 millimetri è scontato del 40% e costa 179,00 euro, con un risparmio di 120 euro sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy Watch4, cassa da 40 millimetri e connettività Bluetooth, color nero

Samsung Galaxy Watch4, cassa da 40 millimetri e connettività Bluetooth, color oro rosa

Samsung Galaxy Watch4, cassa da 44 millimetri e connettività Bluetooth, color verde