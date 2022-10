Samsung Galaxy Watch 4, lo sconto è pazzesco: prezzo crollato

Non solo Apple Watch. Il mercato degli smartwatch, anche se non tutti sembrano rendersene conto, è molto più ampio di quanto si possa pensare. Basta una rapida ricerca online per trovare modelli di ogni genere e tipo, caratterizzati da schede tecniche eccellenti e prezzi molto più abbordabili dell’orologio della Mela Morsicata.

Il Galaxy Watch 4 in offerta su Amazon ne è un esempio lampante. Lo smartwatch di Samsung è pensato per chi vuole tenere sotto controllo il proprio stato di forma e di salute, sfruttando sensori avanzati che permettono di effettuare elettrocardiogrammi e monitorare la composizione della massa corporea. Il tutto a un prezzo estremamente interessante: l’offerta di Amazon fa infatti crollare il prezzo al livello più basso di sempre.

Galaxy Watch 4 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Rispetto a molti altri smartwatch oggi in commercio, il Galaxy Watch 4 mantiene forma e dimensioni di un normale orologio. Il quadrante è infatti di forma circolare, con un diametro di 44 millimetri (disponibile anche con quadrante da 40 millimetri, ma in questo caso non c’è un’offerta così conveniente come sull’orologio più grande). Quadrante che ospita un display AMOLED da 1,4 pollici, caratterizzato da una gamma di colori molto ampia e ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

I punti di forza di questo smartwatch, però, sono appena sotto il display. La lunga lista di sensori che compongono la scheda tecnica del Galaxy Watch 4, infatti, lo rendono perfetto per monitorare ogni singolo aspetto del nostro corpo e del nostro stato di salute e forma. Il sensore BioActive permette di monitorare costantemente sia il battito cardiaco che la pressione sanguigna, così da poter valutare attentamente il livello di sforzo e di allenamento. Il sensore, inoltre, permette di effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che si vuole, così da conoscere lo "stato di salute" del cuore.

Non solo: tra le varie funzionalità del sensore BioActive troviamo anche quella di misurazione della composizione corporea. In questo modo sarà possibile monitorare la percentuale di grasso nel corpo e valutare, in maniera costante, i progressi della propria attività fisica. Se qualcosa non dovesse andare come programmato, sarà così possibile scegliere un altro dei programmi di allenamento che il Galaxy Watch 4 mette a disposizione degli utenti.

I sensori di movimento – accelerometro e giroscopio, oltre al GPS – permettono poi di misurare con precisione le distanze percorse durante gli allenamenti. Il Galaxy Watch 4 di Samsung è così in grado di monitorare decine e decine di attività e sport differenti, senza che l’utente debba selezionarla prima di iniziare la sessione di allenamento. La possibilità di creare dei "gruppi" di allenamento con i propri amici permette poi di confrontarsi in vere e proprie gare virtuali, che ti spingeranno così a fare sempre meglio.

Sincronizzando lo smartwatch con il proprio telefonino, poi, sarà possibile gestire diverse funzionalità dello smartphone dallo schermo dell’orologio. Sarà possibile fare e ricevere chiamate, o rispondere ai messaggi che ci inviano i nostri contatti. Ovviamente, il Galaxy Watch 4 permette di controllare anche la riproduzione musicale, così da poter ascoltare le playlist preferite mentre ci alleniamo o mentre stiamo andando a lavoro.

Galaxy Watch 4 a metà prezzo: sconto e offerta su Amazon

L’offerta top di Amazon sul Galaxy Watch 4 fa scendere il prezzo dello smartwatch sudcoreano al punto più basso di sempre. Grazie allo sconto del 51% garantito dal colosso del commercio elettronico, il Galaxy Watch 4 costa 147,51 euro con un risparmio di 152 euro sul prezzo di listino.

Samsung Galaxy Watch 4, orologio smart con quadrante da 44 millimetri