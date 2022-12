Samsung Galaxy Watch5, sconto pazzesco: prezzo in picchiata

Migliorare un prodotto dai più considerato ottimo e tra i migliori del suo settore non è un compito facile. Affatto. Specialmente in un settore come quello degli smartwatch, dove un unico prodotto è in grado di determinare (e dettare) linee stilistiche e sviluppi tecnologici.

Eppure Samsung ce l’ha fatta. Con il Galaxy Watch5, già disponibile in sconto su Amazon nonostante sia stato lanciato qualche settiamana fa, è riuscita a migliorare un prodotto (il Watch4) che eccelleva sul fronte della rilevazione degli allenamenti e del monitoraggio dello stato di salute. Grazie alle novità portate sul fronte del sensore BioActive e degli altri sensori di movimento, il produttore sudcoreano si candida nuovamente alla palma di principale antagonista dell’Apple Watch. E con un prezzo di listino così interessante, potrebbe avere anche molto successo.

Samsung Galaxy Watch5 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il nuovo sensore BioActive montato dal Galaxy Watch5 è uno "specialista" del cuore. Si tratta, di fatto, di tre sensori in uno: il primo monitora la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna; il secondo consente di effettuare un elettrocardiogramma ogni volta che si vuole; il terzo effettua l’analisi dell’impedenza bioelettrica e permette di calcolare la massa grassa e il peso del muscolo scheletrico.

Dati utili sia a monitorare il proprio stato di salute, sia a monitorare i progressi dei programmi di allenamento. Il Galaxy Watch5 è infatti un validissimo "personal trainer", in grado di tracciare ogni tipologia di attività fisica si svolga. Lo smartwatch del produttore sudcoreano monitora infatti oltre 90 tipologie di sport e allenamenti, offrendo informazioni sui progressi e su eventuali punti da migliorare.

Sincronizzandolo con lo smartphone, poi, il Galaxy Watch5 permette di gestirne gran parte delle funzioni. Può essere usato per fare e rispondere a chiamate; inviare e leggere messaggi; gestire le playlist e ascoltare musica. Il tutto senza dover tirare il telefonino fuori dalle tasche.

Samsung Galaxy Watch5 a rate a interessi 0 su Amazon: sconto e prezzo finale

Lanciato sul mercato da circa 4 mesi, il Galaxy Watch5 può essere già acquistato con uno sconto considerevole, che fa risparmiare 80 euro sul prezzo di listino. Il ribasso è del 27% e il prezzo passa dai 299,00 euro consigliati dal produttore sudcoreano ai 219,00 euro dell’offerta top di oggi su Amazon.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di gestione della pratica. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi seguire il solito flusso di acquisto. In questo modo, il Galaxy Watch5 costa solo 43,80 euro al mese per cinque mesi.

