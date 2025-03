Questo smartwatch Samsung va comprato subito: è l'offerta del giorno su Amazon

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze e dalle forme: anche se la cassa del Sasmsung Galaxy Watch7 è tonda, lo smartwatch del produttore sudcoreano è tutt’altro che "arretrato". Anzi, si tratta di una precisa scelta stilistica dei designer Samsung per dare un tocco di classe ed eleganza a un prodotto assolutamente valido.

Lo smartwatch del produttore sudcoreano integra nella cassa in alluminio da 44 millimetri sensori avanzati sia per il monitoraggio dello stato di salute sia per il tracciamento dei movimenti. Dati che vengono analizzati dal processore a intelligenza artificiale per valutare con esattezza sforzo e risultati ottenuti nelle sessioni di allenamento. Insomma, un piccolo portento della tecnologia da portare sempre al polso.

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, il Galaxy Watch7 può essere acquistato a un prezzo decisamente interessante. Lo sconto supera i 100 euro e puoi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. Un affare da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Smartwatch Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Mai così conveniente come oggi. Lo smartwatch del produttore sudcoreano è infatti disponibile al prezzo più basso di sempre e puoi scegliere di pagarlo a rate, a interessi zero e senza spese aggiuntive. Una promozione doppiamente vantaggiosa.

Il Galaxy Watch7 è disponibile con uno sconto del 37% sul listino. Comprandolo adesso lo paghi 220,49 euro anziché 349,00 euro come da prezzo consigliato dallo stesso produttore sudcoreano. Il risparmio è considerevole: il Samsung Galaxy Watch7 ti costa 130 euro in meno.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Optando per questa modalità, il Galaxy Watch7 costa 44,10€ al mese per cinque mesi. Praticamente come un caffè al giorno.

Samsung Galaxy Watch7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un cuore che batte per il tuo benessere. Grazie al suo sensore BioActive (ancora più avanzato rispetto al passato, grazie ai 13 LED) e agli altri sensori presenti nella cassa, il Galaxy Watch7 tiene costantemente sotto controllo il tuo stato di salute e i movimenti che compi durante la giornata e offrire un quadro generale su come stai e se ci sono dei valori da monitorare (o se sia il caso di rivolgersi a un medico per controlli più approfonditi).

Grazie al sensore BioActive, nello specifico, puoi monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigenazione del sangue, la qualità del sonno e molto altro con un elevatissimo livello di precisione. Tutti parametri che ti aiutano ad avere un’idea migliore del tuo stato di salute e della qualità del tuo riposo, così da poter prendere eventuali correttivi.

I dati del sensore BioActive sono utili anche per valutare in maniera corretta le tue sessioni di allenamento. Se GPS e altri sensori ti aiutano a monitorare i movimenti e gli allenamenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (il Galaxy Watch7 riconosce in maniera automatica centinaia di attività fisiche), i dati sul battito cardiaco e la frequenza respiratoria sono utili a calcolare l’intensità dello sforzo e, dunque, la qualità degli allenamenti.

Lo smartwatch Samsung in offerta su Amazon, poi, fornisce suggerimenti sugli allenamenti e sui ritmi da tenere per raggiungere più in fretta i tuoi obiettivi. Insomma, un vero e proprio personal trainer da polso grazie al quale ritrovare la forma fisica più velocemente.

