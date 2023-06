Samsung Galaxy Z Fold5: nessuna rivoluzione in vista

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Samsung Galaxy Z Fold5 è sempre più vicino ma, secondo i rumor, i dipendenti di Samsung non sarebbero contenti delle scelte dell’azienda per il nuovo foldable

Il Samsung Galaxy Z Fold5 è sempre più vicino e, nonostante le moltissime indiscrezioni al riguardo, le conferme da parte dell’azienda sudcoreana sono state poche e piuttosto vaghe. Pur trattandosi di uno dei dispositivi più attesi della prossima stagione, da qualche ora sul web si stanno rincorrendo delle voci riguardo a una “generale delusione dei dipendenti Samsung” che non sarebbero soddisfatti del nuovo pieghevole.

A condividere l’indiscrezione è stato il noto leaker Ice Universe, aggiungendo che, dando voce a fonti interne anonime, racconta che il nuovo Galaxy Z Fold5 sarebbe un aggiornamento quasi irrilevante del precedente Samsung Galaxy Z Fold4 (in foto).

Galaxy Z Fold5: dipendenti insoddisfatti

Quando il Samsung Galaxy Z Fold4 arrivò sul mercato venne considerato il miglior foldable in commercio. A fronte di questo, è chiaro che le aspettative sul nuovo modello siano piuttosto alte. Perciò, secondo i dipendenti, l’azienda avrebbe dovuto realizzare uno smartphone ancora più performante ma, invece, si sarebbe limitata a qualche piccolo aggiornamento ma senza optare per nulla di veramente significativo.

Da ciò che sappiamo il design dei due foldable sarà praticamente identico e chi sperava in un display esterno più grande, da 6,6 pollici, come indicavano i vari rumor sul web, potrebbe restare deluso.

Stando sempre alle dichiarazioni di Ice Universe, anche la famigerata nuova cerniera a goccia potrebbe deludere le aspettative di consumatori. Questa, infatti, non riuscirebbe a eliminare del tutto lo spazio tra le due parti del display pieghevole (a smartphone chiuso) e non ridurrebbe nemmeno la piega (a schermo aperto).

Con la certificazione 3C è stata confermata anche la ricarica a 25W, già vista sul Galaxy Z Fold4 e che ha già fatto storcere il naso agli utenti che attendevano una ricarica ad alta potenza. Infine, l’ultimo tasto dolente che ha davvero “destabilizzato” i dipendenti Samsung, riguarderebbe l’assenza della S Pen nella dotazione del Galaxy Z Fold5. Nonostante le promesse al riguardo, il pennino smart forse dovrà essere acquistato separatamente.

Samsung Galaxy Z Fold5: come sarà

Nonostante queste premesse poco entusiasmanti, ci sono ovviamente delle novità nella scheda tecnica del Samsung Galaxy Z Fold5, come ad esempio un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ottimizzato per Galaxy che prende il posto del precedente Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Il nuovo chip, oltre a performance migliori, dovrebbe garantire anche una migliore efficienza energetica per cui, anche se la batteria in dotazione sarà la stessa da 4.400 mAh vista nel precedente modello, l’autonomia del telefono dovrebbe essere maggiore.

Da ciò che sappiamo le fotocamere installate saranno molto simili per risoluzione a quelle del Galaxy Z Fold4 ma, almeno, Samsung avrebbe scelto sensori nuovi che dovrebbero, quindi, garantire scatti migliori. Inoltre, il nuovo foldable del colosso sudcoreano dovrebbe essere anche resistente alla polvere anche se non ci sono ancora indicazioni sulla certificazione ottenuta.

Infine, e si tratta di un dettaglio da non trascurare, il Samsung Galaxy Z Fold5 dovrebbe essere anche più leggero rispetto al precedente. Non è ancora chiaro se questa differenza sarà davvero così importante come si spera, visto che il modello attuale pesa ben 263 grammi.