Samsung Galaxy ZFold 3 in offerta al minimo storico: il prezzo è crollato

Gli smartphone sono tutti uguali? Non proprio, ce ne sono alcuni che si differenziano dalla massa e sono unici per design e caratteristiche. Uno di questi è sicuramente il Galaxy Z Fold3, lo smartphone pieghevole di Samsung con doppio schermo: uno esterno e uno interno. Il Z Fold è uno degli smartphone più iconici degli ultimi anni: l’azienda sudcoreana ci ha puntato molto ed è stata tra le prime a investire in questo nuovo settore. Gli smartphone pieghevoli sicuramente non sono per tutti, ma in futuro conquisteranno sempre più spazio. Essendo uno smartphone che “viene dal futuro", il prezzo di listino è elevatissimo, ma fortunatamente oggi lo troviamo in super offerta su Amazon. Grazie allo sconto del 20%, il prezzo è sceso fino a 1479€, con un risparmio di quasi 400€.

Il costo può sembrare elevato e sicuramente lo è, ma dobbiamo pensare che abbiamo a che fare con un dispositivo unico nel suo genere e che dispone di tecnologie avanzatissime. Come, ad esempio, la cerniera che permette al dispositivo di aprirsi e di chiudersi a portafoglio e anche lo stesso schermo pieghevole. Il Galaxy Z Fold3 supporta l’utilizzo della S Pen e diventa un ottimo alleato sul lavoro. Questo tipo di offerte hanno una durata molto limitata, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Galaxy Z Fold3: caratteristiche e funzionalità

Raccontare la scheda tecnica di uno smartphone come il Galaxy Z Fold3 è fondamentale per capire di che tipo di dispositivo si tratta. Infatti, non è il classico smartphone con schermo grande, buon processore e tre fotocamere. Questo dispositivo si differenzia in tantissime cose che ora vedremo insieme.

Partiamo dallo schermo. Il Galaxy Z Fold ne ha due: uno esterno e uno intero. Quello esterno ha una diagonale da 6,2" (come quello di uno smartphone normale, solo leggermente più stretto) e uno interno da 7,6" con risoluzione QHD. Una volta aperto lo smartphone è quasi di forma quadrata e offre tantissimo spazio per fare qualsiasi cosa. Il dispositivo, infatti, anche grazie al supporto della S Pen, è perfetto per il multitasking: si possono aprire più app insieme e utilizzarle tutte al meglio. Per far girare tutto al meglio troviamo il chipset Snapdragon 888 con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico, composto da ben 5 fotocamere. Nella parte esterna ce ne sono tre, tutte da 12 MP. Oltre a quella principale, ne troviamo una per gli scatti ultra-grandangolari e un teleobiettivo. Sotto lo schermo interno c’è una selfie camera da 4MP, utile soprattutto per le videochiamate. Infine, l’ultimo obiettivo è presente sullo schermo esterno ed è da 10 MP. Tra le varie modalità di scatto c’è anche quella Notte per foto luminose anche quando c’è il buio.

Rispetto ai modelli precedenti, Samsung ha lavorato molto sulla resistenza e il Galaxy Z Fold3 è il primo pieghevole resistente anche all’acqua. La cerniera è super resistente e assicura un funzionamento perfetto per diversi anni. Chiudiamo con la batteria che è da 4400mAh e supporta la ricarica rapida da 25W (il caricabatteria è presente nella confezione).

Galaxy Z Fold3 in offerta: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold3 in offerta al minimo storico. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 1479€, con uno sconto del 20%. Il risparmio netto è di quasi 400€. Il prezzo è elevato, ma come abbiamo visto la scheda tecnica dello smartphone ne spiega il motivo. C’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, ma bisogna attivare il servizio in fase di check-out. Lo smartphone viene spedito e venduto direttamente da Amazon. Ci sono anche 30 giorni di tempo per fare il reso in modo da testarlo a fondo prima di decidere effettivamente sull’acquisto.

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold3