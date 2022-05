Samsung ha lanciato le cuffiette in stile Pokémon: come sono

Dopo il lancio del suo Galaxy Z Flip 3 a tema Pokémon, Samsung ha deciso di presentare un nuovo dispositivo con protagonisti, ancora una volta, gli “animaletti" fantastici. Il colosso ha, infatti, pubblicato sul suo store coreano una pagina con le cuffiette Galaxy Buds 2 Pokémon Edition.

I fan delle mostruose creature, di sicuro, non si lasceranno sfuggire l’occasione di mettere le mani sul nuovo dispositivo a tema lanciato da Samsung. Nella scatola dei Galaxy Buds 2 Pokémon Edition, infatti, gli utenti troveranno due sorprese, legate ovviamente all’universo degli animaletti che gli umani possono catturare, allenare e far combattere. Vale la pena ricordare che fra le caratteristiche tecniche chiavi degli auricolari di Samsung vi sono l’autonomia (il colosso asiatico ha dichiarato che la batteria può assicurare sino a 29 ore di riproduzione), la cancellazione attiva del rumore e il suono tridimensionale.

Galaxy Buds 2 Pokémon Edition: come sono

L’edizione speciale delle Galaxy Buds 2 si differenzia da quella standard per la presenza di una Poké Ball, che funge da custodia delle cuffiette. In realtà la Poké Ball fa da custodia alla custodia: queste cuffiette non sono altro che le normali Galaxy Buds 2, con una normale custodia, il tutto inserito dentro una palla dei Pokémon.

I fan dei Pokémon, in buona sostanza, potranno inserire i loro auricolari in una cover a tema, così da avere anche con questo device un riferimento ai mostruosi animaletti giapponesi. Per aprire il guscio protettivo, l’utente dovrà, semplicemente, premere un pulsante.

Oltre al Samsung Galaxy Buds 2 e alla Poké Ball, il gigante sudcoreano ha deciso di inserire nel set della special edition anche uno degli 11 adesivi contemplati. Samsung ha ben pensato, infatti, di inserire in ogni scatola (ed in modo del tutto casuale), una figurina che rappresenta uno dei Pokémon più iconici della prima generazione e, tra queste, figurano ovviamente Mew, Pikachu, Squirtle, Jigglypuff e l’ologramma Mewtwo.

Galaxy Buds 2 Pokémon Edition: prezzo e disponibilità

I nuovi auricolari Buds 2 a tema Pokémon costano 134.000 won coreani, che equivalgono al cambio attuale a circa 100 euro. Sebbene al momento siano disponibili solo per il mercato sudcoreano e non sappiamo se e quando arriveranno in Europa, se ciò dovesse avvenire il costo dei Galaxy Buds 2 Pokémon Edition lieviterebbe. Questo a causa delle tasse e delle imposte di importazione.

Attualmente, tuttavia, in Italia sono disponibili le classiche Galaxy Buds 2 al prezzo di 99 euro.