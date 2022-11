Samsung: il monitor Smart TV in sconto costa pochissimo

Samsung è tra i maggiori produttori al mondo di display, da quelli dei telefoni alle Smart TV 8K, passando per i display commerciali da vetrina o da muro e, soprattutto, per i monitor da computer. C’è però un prodotto di Samsung che si sta facendo strada negli ultimi mesi grazie alla sua grande flessibilità di utilizzo e, di conseguenza, alla sua grande convenienza: il monitor ibrido Samsung Monitor M5.

Monitor "ibrido" perché lo si può usare sia come monitor per PC e Mac, sia come "quasi" Smart TV, sia come estensione dello smartphone. Un prodotto versatilissimo, disponibile nelle dimensioni di 27 e 32 pollici e con un prezzo molto centrato. Prezzo che, al momento, è persino parecchio inferiore a quello di listino grazie ad una ottima offerta su Amazon.

Samsung Smart monitor M5 – 32 Pollici – Colore Bianco

Samsung Smart monitor M5 – Diagonale 32 Pollici – Colore nero

Samsung Smart Monitor M5: caratteristiche tecniche

Il monitor Samsung M5 misura 32 pollici ed è di tipo LCD Full HD (1.920×1.080 pixel), compatibile con HDR10 e ha una luminosità di 250 nit e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Lo schermo è stato dotato della funzione Adaptive Picture che rileva la luce presente nella stanza e regola automaticamente la luminosità dello schermo per evitare di affaticare la vista.

La funzione Dex Wireless permette di usare il Samsung M5 come monitor esterno di uno smartphone samsung: il touch screen del telefono diventa un mouse pad e le app e i documenti vengono visualizzati sullo schermo da 32 pollici. C’è poi anche la possibilità di usare il monitor per il normale mirroring del telefono o del tablet, anche Apple grazie alla compatibilità con AirPlay2.

Le funzioni da Smart TV sono invece basate sul sistema operativo Tizen OS sviluppato da Samsung, che lo usa su tutti i suoi televisori da anni. Non manca, perciò, lo Smart Hub con le principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube e tantissime altre che possono essere attivate con il telecomando in dotazione, senza accedere da laptop o PC. Ovviamente troviamo anche gli assistenti vocali Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

Manca però il sintonizzatore digitale terrestre, ciò significa che la visione dei programmi televisivi o di film è limitata alla disponibilità dei servizi in streaming.

Inoltre, lo Smart Monitor Samsung M5 è anche un Hub IoT, ossia è possibile collegare tutti i dispositivi smart della casa o dell’ufficio per gestirli direttamente da schermo. La connessione è data da due porte HDMI, Bluetooth e WiFi ed è anche possibile trasformare il monitor in un hub USB a 2 porte.

Samsung Smart Monitor M5: l’offerta Amazon

Il Samsung Monitor M5 ha un ottimo prezzo di listino, pari a 359 euro. Al momento, su Amazon, è in forte sconto e il suo prezzo scende a 249 euro. Ma lo sconto, in realtà, è doppio perché c’è anche un ulteriore coupon da 24,90 euro (che si attiva al momento dell’acquisto) che porta il prezzo finale a 224,10 euro (-31%,-110 euro, -24,90 euro).

Samsung Smart monitor M5 – Diagonale 32 Pollici – Colore bianco

Scegliendo il colore nero, invece, non c’è il coupon ma il prezzo finale è comunque ancora più basso: 219,90 euro.

Samsung Smart monitor M5 – Diagonale 32 Pollici – Colore nero