Samsung mostrerà il futuro degli smartwatch il 28 giugno

Appuntamento al 28 giugno alle 19:15 per scoprire “il futuro degli smartwatch" secondo Samsung. Ad annunciarlo è la stessa azienda di Seul, che terrà una Samsung Galaxy session al Mobile World Congress 2021 di Barcellona, posticipato da febbraio all’ultima settimana di giugno. Una sessione virtuale, naturalmente, a causa delle norme per arginare la pandemia da Covid-19.

Peggio per alcuni, meglio per altri. Per coloro che ad esempio avrebbero comunque visto l’evento dall’Italia, i quali potranno seguire in streaming la presentazione di Samsung da remoto sul canale YouTube della compagnia oppure tramite il portale ufficiale del Mobile World Congress di Barcellona. Resta il fatto che l’annuncio di Seul è parecchio vago sui contenuti che verranno fuori dall’evento virtuale: quasi certamente dovrebbe essere presentato Wear OS 3.0 e magari si vedrà anche il nuovo Samsung Galaxy Watch 4. Sulla presenza di quest’ultimo c’è parecchio scetticismo, se non altro per la mancanza di indiscrezioni che altrimenti nelle settimane passate avrebbero provato ad anticipare il prossimo smartwatch di punta della multinazionale asiatica. Dovremmo vederlo in agosto insieme ai due pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

Samsung parlerà della collaborazione con Google

Ma c’è sempre la remota possibilità – o forse la speranza – che Samsung possa stupire con una presentazione a sorpresa. Pochi dubbi invece sul fatto che Wear OS 3.0 possa essere oggetto della session di Samsung: Google ha già svelato tanto al Google I/O del mese scorso, ma il fatto che le due aziende abbiano collaborato allo sviluppo del sistema operativo per gli orologi intelligenti, in special modo per le funzionalità riguardo il monitoraggio della salute, suggerisce che Samsung possa parlarne dal proprio punto di vista.

Wear OS 3.0, anche o soprattutto per effetto della collaborazione tra Google e Samsung, porterà le novità maggiori sul fronte del monitoraggio della salute dal suo debutto ad oggi, e su questo tema le bocche di Google sono rimaste pressoché cucite. Ci si aspetta dunque che il tema possa essere affrontato da Samsung, il che fa il paio con il titolo utilizzato dall’azienda per presentare l’evento del 28 giugno, “il futuro degli smartwatch“.

Possibili novità su IoT

Qualunque cosa verrà fuori dalla Galaxy session ad MWC 2021, e c’è la possibilità che si parli anche di dispositivi di IoT per la casa, è pressoché certo che almeno una piccola porzione dello spazio riservato a Samsung sarà incentrata sui frutti della collaborazione con Google.

Samsung, che ha declinato l’invito di presenziare fisicamente alla fiera, ha aggiunto che condividerà le ultime migliorie sulle “innovazioni in termini di sicurezza progettate per offrire agli utenti protezione e tranquillità in un mondo sempre più aperto e connesso". L’evento di Samsung sarà pure disponibile su Samsung Newsroom.