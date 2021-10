Samsung porta Internet sui suoi Galaxy Watch 4

Le novità per gli smartwatch della gamma Galaxy Watch 4 sembrano non voler finire. Dopo essere stati al centro di grandi cambiamenti, legati soprattutto all’introduzione di un sistema operativo più avanzato rispetto a quello usato dai concorrenti, cioè Google Wear OS 3, ora c’è un ulteriore balzo in avanti che li rende ancora più intelligenti e funzionali.

A dare il via alla piccola rivoluzione che ha coinvolto gli indossabili Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 4 Classic prodotti dal colosso sudcoreano dell’informatica e recentemente lanciati sul mercato è stata indubbiamente la migrazione da Tizen, sviluppato principalmente da Samsung, verso Wear OS, la versione di Android pensata e realizzata da Google con in mente gli orologi smart e altre tipologie di device della medesima tipologia. Ed è stato proprio il suo arrivo a presentare il personale benvenuto a Internet sugli smartwatch del brand, con la navigazione in rete consentita dal browser proprietario nella sua edizione dedicata al mondo dei wearable, nonostante tutte le difficoltà del caso che, come capirete, su un orologio non sono affatto poche.

Galaxy Watch 4, come funziona il web surfing

Scaricando sul piccolo device da polso l’applicazione Samsung Internet Browser, i Galaxy Watch 4 possono essere usati per navigare sul web e consentire la visualizzazione e l’interazione con la maggior parte di siti. Sebbene possa vantare caratteristiche di punta su smartphone e tablet, il browser coreano soffre alcune delle limitazioni imposte dal formato ridotto dello schermo degli orologi.

Un display ridotto al minimo sindacale, dettaglio consueto su questi dispositivi, e la mancanza di supporto per particolari funzionalità portano la user experience uno scalino più in basso in confronto a quella da telefonino. È però importante ricordare che lo schermo dello smartwatch supera di poco il pollice di diagonale, niente a che vedere con i ben più ampi smartphone di nuova generazione.

Samsung Galaxy 4, come navigare tra le pagine

Iniziare a navigare su Galaxy Watch 4 e 4 Classic è semplice: è sufficiente entrare nel Google Play Store da indossabile o da telefono, cercando l’app ed effettuando un tap sull’icona a forma di freccia posta vicino alla voce "Disponibile su più dispositivi". Successivamente, un nuovo tap sul comando "Installa" ne avvia il download e l’installazione vera e propria.

Completata l’operazione il gioco è fatto: sarà possibile accedere e utilizzare tantissimi siti internet, sfruttando pure i gesti implementati per poter interagire con le pagine intere. Tra questi, non manca lo scorrimento per raggiungere le quattro estremità, oppure lo zoom per leggere più facilmente i contenuti testuali in esse contenute.