Samsung punta sui display OLED per i laptop

Quella che è probabilmente l’azienda più grande al mondo che opera nel settore della tecnologia tascabile, e che è però presente anche in molti altri ambiti dell’elettronica moderna, ha deciso di puntar forte sui display OLED ad alta frequenza di aggiornamento per i laptop attraverso una delle sue tante divisioni, Samsung Display.

Samsung ha annunciato a gennaio che si sarebbe dedicata della produzione di display con tecnologia OLED destinati ai laptop. L’azienda scrisse ai tempi che gli OLED per i laptop sono in grado di soddisfare al meglio le diverse esigenze dei consumatori: quelle introdotte dalla pandemia da Covid-19, quindi smart working e la didattica a distanza a cui speriamo di ricorrere sempre meno nel corso del tempo, ma anche le altre esigenze “classiche“, come streaming video e video giochi. Adesso, a pochi mesi di distanza, quella promessa è passata dalle parole ai fatti: la produzione di massa degli OLED ad alta frequenza di aggiornamento per laptop è partita, per cui non manca molto al debutto dei primi esemplari.

ASUS avrà i primi display OLED di Samsung per laptop

I primi laptop con display Samsung OLED porteranno il marchio di ASUS. “La domanda di laptop vive una crescita costante, grazie al ricorso a smart working e didattica a distanza", ha detto il direttore generale di ASUS, YC Chen.

La dichiarazione viene completata da Samsung, che ha affermato: “I pannelli OLED a 90 Hz offrono maggiori opportunità ai consumatori che desiderano godere di contenuti ad alte prestazioni sui laptop. Con i nostri OLED innovativi siamo ancora una volta pionieri e leader del mercato nelle tecnologie di visualizzazione che offrono immagini di qualità superiore".

Così è arrivata la prima conferma ufficiale da parte di Samsung dell’avvio della produzione di massa dei display OLED per i laptop. Per i quali si prevede un mercato florido: in tempi recenti i display OLED sono stati utilizzati sui laptop sempre con maggiore frequenza, e sebbene siano arrivati dapprima sui modelli più prestanti e costosi, la previsione degli analisti è che possano conquistare rapidamente anche gli altri segmenti di mercato, pure quelli in cui i produttori tentano di raggiungere il miglior rapporto qualità prezzo.

I primi pannelli OLED a 90 Hz dovrebbero esordire su ASUS ZenBook da 14 pollici e su VivoBook Pro da 14 pollici. Non è chiaro se si tratterà di un debutto a breve termine, quindi sui laptop appena annunciati da ASUS, oppure se occorrerà attendere la prossima generazione, quindi servirà un’attesa di qualche mese.

Samsung avanza con i display OLED pieghevoli per laptop

I display OLED per i laptop sono anche bene inseriti nella programmazione futura di Samsung. L’azienda ha mostrato di recente, alla Display Week 2021, di tenere in caldo il progetto di un display pieghevole per laptop, ma solamente poche ore fa le carte potrebbero essere state svelate.

Samsung Display ha pubblicato un simpatico video su YouTube in cui mostra proprio un laptop “tutto schermo" con l’ampio pannello pieghevole che occupa entrambe le metà del portatile, compresa la porzione di solito riservata alla tastiera. Neanche a dirlo, il prototipo del video contiene un doppio display OLED: c’è anche e soprattutto questo nel futuro di Samsung.