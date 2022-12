Samsung, sconto pazzesco sugli smart TV top di gamma: prezzo crollato

La tecnologia OLED non è l’unica scelta possibile quando si vuole acquistare un televisore capace di garantire un’esperienza visiva senza paragoni. I continui sviluppi e miglioramenti fatti registrare dalla tecnologia LED, infatti, fanno sì che anche i TV con schermo LCD abbiamo una qualità video paragonabile a quella degli OLED.

Gli smart TV Samsung della serie QN90B, tra le migliori offerte di oggi su Amazon con sconti superiori al 40% su tutti i modelli, ne sono un esempio lampante. La tecnologia Q

Smart TV Samsung Neo QLED Serie QN90B 43 pollicino-description Tecnologia Quantum Matrix: Rivoluzionari Mini LED per contrasti ultra nitidi in 4K. Ogni immagine è più viva, ogni nero è più profondo.

Processore Neo Quantum 4K: Ogni tuo contenuto, in una definizione straordinaria. Le immagini sono ottimizzate nell’ultra definizione 4K grazie all'intelligenza artificiale del processore rivoluzionario dello Smart TV.

Quantum HDR: Spettacolo puro, fotogramma per fotogramma, con qualsiasi livello di luminosità. I dettagli, anche i più impercettibili, sono straordinariamente definiti.

Dolby Atmos e OTS+: Al centro della scena: audio senza rivali grazie al suono tridimensionale diffuso dagli speciali altoparlanti integrati nel televisore.

DVB-T2: Il televisore Samsung Neo QLED 4K QN90B è predisposto a ricevere il nuovo Digitale Terrestre 2.0, senza bisogno di decoder TV

Samsung TV Neo QLED serie QN90B scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Due i punti di forza degli smart TV Samsung Neo QLED della serie QN90B: il processore e, ovviamente, il pannello QLEN. Il Neo Quantum Processor 4K è il processore più potente montato dagli smart TV del produttore sudcoreano. In grado di processare complessi algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, analizza in tempo reale il flusso dei fotogrammi e ottimizza le impostazioni per garantire sempre la miglior esperienza visiva.

Un compito nel quale è adeguatamente supportato anche dal pannello QLED. La tecnologia Quantum Matrix sfrutta i mini LED per offrire un dettaglio e un contrasto mai visto prima in un televisore LED. Ne guadagna, ovviamente, la qualità dell’immagine: i neri sono più profondi e le immagini più vivide che mai. Il Motion Xcelerator Turbo Pro e il FreeSync Premium Pro garantiscono, invece, immagini fluide in qualunque soluzione, grazie al supporto del refresh a 144 Hz.

Il Samsung Smart Hub, infine, dà accesso a migliaia di contenuti multimediali di ogni genere, mettendo a disposizione funzionalità smart avanzate. Il mirroring tra smartphone o PC e televisore è facilitato, mentre la piattaforma SmartThings consente di gestire dal TV tutti i dispositivi della casa domotica compatibili.

Smart TV Samsung QNED in offerta su Amazon: mai così convenienti

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, gli smart TV della serie QN90B non sono mai stati così convenienti. Quello da 50 pollici, ad esempio, può essere acquistato con uno sconto sul listino del 47%: il prezzo scende così a 899,00 euro con un risparmio di ben 800 euro sul prezzo consigliato dal produttore sudcoreano. Sconti simili (comunque superiori al 40%) anche sui modelli da 43 pollici, 55 pollici, 65 pollici e 75 pollici.

