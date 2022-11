Samsung, il robot aspirapolvere costa la metà: offerta irripetibile

Anche i robot aspirapolvere stanno evolvendo. Capita con una frequenza sempre maggiore, infatti, di trovare sul mercato dispositivi che non solo raccolgono polvere e sporcizia dal pavimento, ma sono anche in grado di lavarlo.

È il caso, ad esempio, del Samsung PowerBot, robot 2 in 1 del produttore sudcoreano dotato. Dotato di un sistema di navigazione intelligente e di una batteria a lunga durata, il PowerBot permette di pulire e lavare le superfici con un’unica passata, ottimizzando i consumi di energia elettrica e acqua. Grazie allo sconto top di oggi su Amazon, poi, puoi risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, prodotti per animali domestici). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Samsung VR05R5050WK/ET, aspirapolvere robot 2 in 1, aspira e lava pavimenti, batteria a lunga durata

Samsung PowerBot scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

I veri punti di forza del Samsung PowerBot sono, senza ombra di dubbio, la versatilità e l’efficacia. Il piccolo elettrodomestico del produttore sudcoreano – alto appena 85 millimetri – aspira e lava i pavimenti in un’unica passata, assicurando una pulizia profonda e duratura. Il sistema di navigazione e il sistema elettronico di lavaggio consentono al roboto 2 in 1 del produttore sudcoreano di analizzare spazi e superfici in tempo reale. Il PowerBot potrà così evitare ostacoli e regolare autonomamente la potenza di aspirazione e il getto d’acqua.

Questo permentte anche di ottimizzare i consumi di acqua ed energia elettrica: in questo modo la batteria a lunga durata da 3.400 mAh assicura un’autonomia di 150 minuti, più che sufficienti per pulire anche appartamenti di grandi dimensioni. Una volta terminati i cicli di pulizia, sarà possibile svuotare il contenitore di raccolta di polvere e sporco in maniera facile e immediata: si stacca facilmente dal corpo del PowerBot, si scarica nel sacco dell’indifferenziato e si risciacqua direttamente sotto acqua correte.

La connettività Wi-Fi, invece, consente di sincronizzare il robot aspirapolvere e lavapavimenti con lo smartphone. Scaricando l’app e completando il processo di sincronizzazione sarà così possibile controllare a distanza il PowerBot, verificando il livello di carica di batteria e controllandone le funzioni principali (accensione e spegnimento, potenza di aspirazione, flusso dell’acqua e molto altro ancora).

Robot 2 in 1 Samsung a metà prezzo su Amazon: offerta

Acquistando oggi il robot aspirapolvere e lavapavimenti della casa sudcoreana si potrà approfittare di un’offerta irripetibile. Il Samsung PowerBot VR05R5050WK/ET è infatti disponibile con uno sconto del 47% sul listino e costa solamente 210,98 euro. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano è considerevole: acquistandolo oggi lo si paga ben 190 euro in meno.

Samsung VR05R5050WK/ET, aspirapolvere robot 2 in 1, aspira e lava pavimenti, batteria a lunga durata