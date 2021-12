Il monitor smart TV di Samsung è al minimo storico

La gamma Samsung M5 è una serie di prodotti molto particolari: si tratta di un incrocio tra un monitor e una Smart TV, dispositivi buoni per il lavoro ma anche per l’intrattenimento. Disponibili nelle diagonali da 24, 27 e 32 pollici (senza considerare il modello M7, da 43 pollici), sin dal debutto questi monitor TV hanno suscitato grande interesse da parte degli utenti.

I motivi sono più di uno, ma il primo è certamente il brand: Samsung è un colosso dei display, che produce sia ottimi monitor che ottimi Smart TV, quindi un prodotto “misto" come questo non può che attrarre sia il cliente in cerca di un monitor che quello in cerca di una TV. Perché, di fatto, il monitor Samsung M5 non è altro che una Smart TV senza sintonizzatore per il digitale terrestre (né per il digitale satellitare) ed è comodo, ad esempio, in una stanza dove si vuole vedere un po’ di film e qualche episodio di serie TV ma non c’è un cavo dell’antenna a disposizione. Nel frattempo, con lo stesso prodotto, si può anche lavorare ottimamente. Il tutto ad un prezzo che non è neanche alto, considerata la qualità dei prodotti Samsung. Che volete di più? Lo sconto su Amazon.

Samsung Smart Monitor M5: caratteristiche tecniche

Samsung M5 è, prima di tutto, un buon monitor Full HD da 32 pollici. Una dimensione grande ma non eccessiva, che trova il giusto spazio sulla maggior parte delle scrivanie accanto al laptop o al case del desktop.

Poi è “quasi" una TV: ha la parte smart, gestita dal sistema operativo Tizen OS (lo stesso di tutte le Smart TV Samsung) e si possono installare tutte le app di streaming, oltre al servizio Samsung TV Plus che mette a disposizione decine di canali gratuiti. Non mancano due altoparlanti, quindi non serve collegare il monitor ad un impianto stereo esterno per guardare i programmi TV.

Poi c’è anche un telecomando con microfono, perché Samsung M5 è compatibile con gli assistenti digitali Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixbi.

Manca solo il sintonizzatore DVB-T2, ma volendo se ne può collegare uno esterno ad una delle porte HDMI e trasformare Samsung M5 in una TV vera e propria.

Samsung Smart Monitor M5: l’offerta Amazon

Si capisce facilmente, quindi, che il Samsung Smart Monitor M5 è un prodotto diverso da tutti gli altri, con tanti pregi e il solo difetto (voluto) di non avere il sintonizzatore TV.

Il prezzo di listino, come accennato, non è altissimo: 379 euro per la versione FHD da 32 pollici. Già a quel prezzo vale la pena prenderlo, figuriamoci al prezzo scontato Amazon: 269,90 euro (-109,10 euro, -29%). In più, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie conseguenti.