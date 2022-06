Samsung Smart Monitor M7: scende il prezzo, non la qualità

Non sempre, quando in casa serve una nuova Smart TV, la soluzione migliore è comprare una nuova Smart TV. Non tutti lo sanno, infatti, ma ci anche altre due opzioni: trasformare in Smart TV un monitor, aggiungendo un box Android e/o un decoder per il digitale terrestre, oppure comprare uno Smart Monitor. Quest’ultima soluzione è anche la più conveniente, al momento, grazie ad una ottima offerta su Amazon.

Lo Smart Monitor Samsung M7 da 32 pollici è un mix tra un monitor per computer e un televisore, con risoluzione 4K e con tutte le caratteristiche di una Smart TV tranne: una non c’è il sintonizzatore per il digitale terrestre, né quello per il digitale satellitare. Anche se il decoder può sempre essere aggiunto, se proprio ci serve. In ogni caso il monitor risulta utile quando in casa non c’è spazio per un monitor e una televisione e si è obbligati a scegliere. Nel frattempo, con lo stesso display, si può anche lavorare poiché è possibile collegare tutti i nostri dispositivi, incluso il telefono e usare la webcam (che però si acquista a parte). Samsung è un colosso dell’elettronica e anche uno dei maggiori produttori di TV al mondo , quindi l’offerta di oggi su Amazon è particolarmente interessante.

Samsung Smart Monitor M7: caratteristiche tecniche

Il display che caratterizza questo smart monitor Samsung M7 è un LCD da 32 pollici, HDR10, 4K (3.840×2.160 pixel) con rapporto d’aspetto classico di 16:9, luminosità di 300 nit e frequenza di aggiornamento massima di 60 Hz. Caratteristiche tecniche molto buone per lavorare, quindi, ma d’altronde la qualità dei monitor di Samsung è nota da tempo.

In più, grazie allo Smart Hub integrato, questo monitor ha una sezione smart paragonabile a quella dei televisori Samsung (sistema operativo compreso: Tizen OS). Sono incluse tutte le principali app di streaming come Netflix, YouTube, Prime TV e Disney+, c’è il telecomando e la Smart TV può essere usata anche senza collegamento del PC.

La connettività è assicurata da 2 porte HDMI e da una USB-C (con possibilità di ricaricare altri dispositivi fino a da 65 W), Bluetooth e Airplay. E’ dunque possibile collegare il Samsung Smart Monitor M7 a PC, smartphone (tramite USB-OTG) e console di gioco (tramite HDMI).

Inoltre, grazie all’app SmartThings, è possibile collegare i dispositivi IoT per la smart home e comandarli tramite gli assistenti vocali, visto che il monitor è compatibile con Samsung Bixby e Amazon Alexa.

Samsung Smart Monitor M7: l’offerta su Amazon

Samsung Smart Monitor M7 è disponibile nei colori bianco e nero, è in vendita al momento su Amazon, con un ottimo sconto, a 383,54 euro (-85,46 euro, -18%).

Samsung Smart Monitor M7 UHD 4K – Modello da 32 pollici