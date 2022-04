Samsung, smart TV da 43 e 50 pollici in offerta: prezzo mai visto su Amazon

Da sempre, gli smart TV Samsung sono sinonimo di qualità e affidabilità. Indipendentemente dalla fascia di prezzo o dalle dimensioni dello schermo, gli apparecchi del produttore sudcoreano garantiscono una qualità dell’immagine elevatissima e una esperienza visiva senza pari. Merito di tecnologie pensate per adattare automaticamente le impostazioni del TV al programma che si sta guardando e funzionalità smart che permetteranno di utilizzare il TV non solo per vedere film, serie TV ed eventi sportivi.

Gli smart TV della serie AU7100, nonostante rientrino nella fascia “entry level", garantiscono qualità e funzionalità degne di apparecchi di fasce superiori. Un processore estremamente potente e tecnologie sviluppate appositamente dagli ingegneri Samsung consentono di esprimere una vastissima gamma di colori, per immagini dettagliate e iper-realistiche, qualunque programma TV si stia guardando.

E, grazie alle offerte top di oggi su Amazon, con un rapporto qualità/prezzo molto più che interessante. I TV “intelligenti" del produttore coreano sono infatti disponibili con uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico mai toccato sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Insomma, una promozione imperdibile se siete alla ricerca di un nuovo TV per il salotto di casa o la camera da letto.

Smart TV Samsung Serie AU7100, caratteristiche e funzionalità

Dotati di pannelli LED estremamente luminosi e dettagliati (con dimensioni che vanno dai 43 pollici sino a 65 pollici), gli smart TV della serie AU7100 offrono un’esperienza visiva di alto livello sfruttando la potenza del processore Crystal 4K e la tecnologia PurColor. Gli apparecchi saranno infatti in grado di mostrare un’ampissima gamma di tonalità e sfumature di colori, per immagini realistiche e un’esperienza visiva immersiva.

Il Motion Xcelerator, invece, consente di adattare automaticamente le impostazioni del TV al programma che si sta guardando, per una visione sempre ottimale. In particolare, questa funzionalità calcola e compensa il frame rate alle immagini che si stanno guardando, consentendo di godere al meglio di ogni spettacolo, film o evento sportivo.

I televisori “intelligenti" della Serie AU7190, poi, possono essere utilizzati “in simbiosi" con il proprio smartphone. Grazie alla funzione Tap View ad esempio, è sufficiente poggiare il dispositivo nelle vicinanze della cornice del TV per attivare in automatico il mirroring e mostrare foto e video salvati sul telefonino sullo schermo del televisore. La modalità Multi View, invece, permette di guardare contemporaneamente un programma TV e i contenuti del cellulare: sarà così possibile, ad esempio, guardare la partita della propria squadra del cuore e controllare in diretta i risultati delle dirette avversarie. Da non sottovalutare, poi, la possibilità di sfruttare gli smart TV Samsung con schermi esterni per PC e laptop e lavorare da casa nel massimo comfort.

Smart TV Samsung da 43 e 50 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Insomma, smart TV versatili e funzionali che possono essere acquistati a un prezzo decisamente interessante. Merito dello sconto proposto da Amazon, che fa crollare il prezzo degli smart TV da 43 e 50 pollici al loro minimo storico.

Il Samsung UE43AU7190UXZT, con schermo da 43 pollici e compatibile con Alexa, è scontato del 33% e costa 319,00 euro; il Samsung UE50AU7190UXZT, con schermo da 50 pollici e compatibile con Alexa, è scontato del 31% e costa 327,00 euro. Entrambi possono essere poi pagati in 5 rate a interessi zero e senza costi di istruttoria grazie ai servizi Amazon (5 rate da 63,80 euro per il modello da 43 pollici; 5 rate da 65,40 euro per il modello da 50 pollici).

Samsung smart TV UE43AU7190UXZT da 43 pollici con Crystal UHD 4K e Motion Xcelerator Turbo, compatibile con Alexa

Samsung smart TV UE50AU7190UXZT da 50 pollici con Crystal UHD 4K e Motion Xcelerator Turbo, compatibile con Alexa