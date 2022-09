Samsung, smart TV 4K a metà prezzo: offerta irripetibile

Di smart TV, ormai, ce ne sono per tutti i tipi e tutti i gusti. E, soprattutto, per tutte le tasche. Non bisogna però farsi prendere troppo la mano: quando si deve scegliere quale smart TV comprare è necessario soppesare scheda tecnica e funzionalità smart per evitare di spendere troppo per un dispositivo "scarso".

Lo smart TV Samsung da 55 pollici in offerta su Amazon è tra i migliori apparecchi di fascia media disponibili sul mercato. E grazie allo sconto top garantito dal colosso del commercio elettronico, non è mai stato così conveniente. Sarà così possibile acquistare un televisore capace di regalare un’esperienza visiva assolutamente eccellente a un prezzo più che interessante. Un’offerta da non perdere, insomma.

Samsung UE55AU7190UXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di un pannello LED estremamente luminoso, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon garantisce un’esperienza visiva di alto livello grazie al lavoro combinato della tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K. Il risultato di questa "collaborazione" è chiamato dai tecnici sudcoreani PurColor: il pannello è infatti in grado di mostrare decine di milioni di sfumature di colori, per immagini reali come non mai.

L’esperienza visiva è resa ancora migliore da tecnologie come l’HDR e il Motion Xcelerator. Quest’ultima, in particolare, si occupa di analizzare in tempo reale i fotogrammi dei programmi che si stanno guardando e compensare il numero per offrire una visione senza lag o rallentamenti di sorta. La tecnologia Q-Symphony fa sì, invece, che altoparlanti del TV e la soundbar possano lavorare contemporaneamente, per un’esperienza audio avvolgente.

A gestire il tutto troviamo la piattaforma proprietaria Tizen, che consente di installare centinaia di applicativi di ogni genere (non solo le piattaforme di streaming audio e video, ma anche utility e giochi). Inoltre, si avrà accesso anche a Samsung TV Plus, grazie alla quale si potranno vedere decine e decine di canali TV virtuali dedicati alle tematiche più varie.

Lo smart TV Samsung da 55 pollici si adatta poi alla perfezione anche ad altre "funzioni". Grazie al mirroring facilitato da PC e smartphone, ad esempio, può trasformarsi in un alleato per lo smart working. L’apparecchio si sincronizza facilmente con i dispositivi mobili e può essere utilizzato per mostrare sullo schermo grande immagini e presentazioni archiviate sulla memoria del computer di lavoro o del telefonino.

Samsung, smart TV 4K a rate senza interessi: sconto e prezzo su Amazon

Non solo la scheda tecnica: lo smart TV del produttore sudcoreano attira l’attenzione anche per il suo prezzo decisamente interessante. Grazie allo sconto garantito da Amazon, il Samsung UE55AU7190UXZT costa praticamente la metà: costa 399,00 euro, contro i 749,00 euro del prezzo di listino, con un ribasso del 47%. Il risparmio è considerevole: il TV costa 350 euro in meno rispetto al prezzo consigliato.

Lo smart TV Samsung da 55 pollici è disponibile anche a rate senza interessi per gli utenti Amazon Prime. Chi ha aggiunto una carta di debito o credito al proprio account può infatti scegliere il pagamento rateale di Amazon: basterà selezionare questa modalità prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi proseguire con il normale processo d’acquisto. In questo modo, lo smart TV 4K del produttore coreano costa 79,80 euro al mese per cinque mesi.

Samsung UE55AU7190UXZT, smart TV 55 pollici con processore Crystal 4K