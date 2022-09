La Smart TV Samsung da 50 pollici ora costa pochissimo

Nella grande, forse fin troppo, offerta di Smart TV in commercio ci sono tanti formati, molte tecnologie e differenze di prezzo incredibili tra un modello e l’altro. La diagonale da 50-55 pollici è tra le più richieste, anche per questioni pratiche, e Samsung è tra i marchi più apprezzati, per la qualità dei prodotti e l’affidabilità del brand.

Il produttore coreano offre una gamma completa di modelli, per tutte le tasche. Tra i modelli di TV Samsung economici c’è certamente la Smart TV Samsung AU7190 da 50 pollici, che offre tutto l’essenziale ad un prezzo più che corretto. E che, adesso, è persino scontata (e di un bel po’) su Amazon.

Samsung AU7190 50 pollici: caratteristiche tecniche

La Smart TV Samsung AU7190 da 50 pollici è un modello di gamma media, del 2021, con tutte le caratteristiche base necessarie per vedere bene film e serie TV. Ha un pannello antiriflesso di tipo LCD 4K con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, con dimming, la funzione PurColor che rende i colori più vividi ed è compatibile con l’HDR10+.

Il processore a bordo è il Cristal 4K di Samsung, gestito dall’ormai noto sistema operativo del colosso coreano: Tizen, per il quale esistono tutte le app di streaming principali, da Prime Video a Netflix, da DAZN a Disney+ e molte altre. Ha anche il supporto per gli assistenti vocali Google Assistant, Amazon e Bixby.

Il processore permette la visione dei film e degli altri programmi in diverse modalità preimpostate, ma anche con il Filmmaker Mode che è la modalità di riproduzione dei colori più federe all’idea originale del regista.

L’audio è il classico stereo a 2 canali, con supporto al Dolby Digital Plus e una potenza complessiva di 20 W. Le porte disponibili sono 3 HDMI, una USB e una Ethernet per la connessione a Internet cablata. Ovviamente, però, è possibile connetterla al Web anche senza fili, grazie al WiFi 5.

Samsung AU7190 50 pollici: l’offerta Amazon

La Smart TV Samsung AU7190 ha un prezzo di listino di 599 euro, corretto per le dimensioni e la qualità del pannello, oltre che per le funzioni offerte all’utente. Ma grazie all’offerta attualmente in corso su Amazon viene proposta a 359 euro (-40%, – 240 euro). Per chi cerca una Smart TV di dimensioni generose, ma non ha bisogno di funzioni avanzate, si tratta di un ottimo affare.

Samsung AU7190 – Smart TV 4K LED da 50 pollici