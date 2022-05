Samsung, lo smart TV 50 pollici quasi a metà prezzo: offerta choc

Trovare uno smart TV a prezzi relativamente bassi è un’impresa piuttosto semplice, oggi. Il mercato dei televisori con funzionalità “intelligenti" è di gran lunga più grande rispetto a qualche anno fa e i prezzi di listino hanno subito un calo decisamente importante. Non è sempre detto, però, che questi apparecchi garantiscano un rapporto qualità/prezzo ottimale.

Per evitare brutte sorprese – ossia, una qualità dell’immagine scadente o funzionalità smart ridotte al lumicino – è sempre consigliabile rivolgere le proprie attenzioni verso dispositivi dei marchi più conosciuti. Uno smart TV come il Samsung UE50AU8070UXZT da 50 pollici, tra le migliori offerte di oggi su Amazon, garantisce ad esempio un’elevatissima qualità video e funzioni intelligenti degne di nota (come la compatibilità con Alexa). Una promozione eccezionale, da non farsi sfuggire per nessuna ragione al mondo.

Samsung UE50AU8070UXZT, caratteristiche e funzionalità

La tecnologia Dynamic Crystal Color e il processore Crystal 4K sono i fiori all’occhiello di uno smart TV che fa della ricerca della perfezione visiva il suo obiettivo principale. L’apparecchio del produttore sudcoreano è infatti in grado di adattare automaticamente le impostazioni al programma che si sta guardando, garantendo sempre la miglior esperienza visiva possibile. Il pannello LED sarà così in grado di riprodurre oltre 1 miliardo di sfumature di colore, per immagini vivide e iper realistiche.

Il Motion Xcelerator, invece, è il sogno di ogni gamer. Attivando questa funzionalità, infatti, lo smart TV sarà in grado di calcolare e compensare il numero di fotogrammi in base alla sorgente delle immagini. Così, quando si collegherà una console al televisore, sarà possibile giocare al meglio delle proprie capacità e possibilità grazie a immagini fluide in qualunque occasione.

La piattaforma operativa dello smart TV Samsung in offerta su Amazon garantisce poi una lunga lista di funzionalità smart che migliorano l’esperienza d’uso dell’apparecchio. Oltre alle “solite" app dei servizi di streaming, il Samsung UE50UA8070 può essere facilmente sincronizzato con PC e smartphone per riprodurre sul display 50 pollici le immagini dei dispositivi. Sarà così possibile utilizzare il televisore per lo smart working o per conference call in ufficio, o per mostrare ad amici e parenti foto e video archiviati sulla memoria del telefonino.

Anche a livello di design, lo smart TV da 50 pollici in offerta su Amazon ha ben poco da invidiare rispetto a modelli più costosi. Il supporto da parete “slim fit" e il sistema raccogli cavi, infatti, permettono di fissare l’apparecchio alle pareti di casa con un’aderenza quasi perfetta. Il tutto senza grovigli di cavi penzolanti. Insomma, anche l’estetica vuole la sua parte.

Smart TV Samsung da 50 pollici in offerta su Amazon: prezzo e rate

Un apparecchio valido e versatile, dunque, disponibile in offerta su Amazon a un prezzo più che interessante. Lo smart TV del produttore coreano è scontato del 41% rispetto al listino, con un risparmio di quasi 300 euro. Il Samsung UE50AU8070UXZT costa 399,00 euro, con la possibilità di pagarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito ai metodi di pagamento possono infatti scegliere di pagare lo smart TV da 50 pollici in cinque rate mensili da 79,80 euro.

Samsung UE50AU8070UXZT, smart TV 50 pollici 4K UHD con Crystal Color e processore Crystal 4K