Samsung, prezzo crollato per lo smart TV 4K: offerta irripetibile

Trovare uno smart TV a meno di 400 euro con una scheda tecnica degna di nota non è sempre semplice. Solitamente, infatti, quando il prezzo di listino è così basso, sarà necessario accetare qualche compromesso sul fronte della qualità video e audio. Quando si sceglie un televisore medio gamma, insomma, bisogna fare parecchia attenzione alla scheda tecnica.

Il Samsung UE55AU7190UXZT è, senza tema di smentita, tra i migliori apparecchi TV di fascia media. E, grazie all’offerta di oggi su Amazon con rate a tasso zero, diventa un assoluto best buy, caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo decisamente molto interessante. Lo smart TV 4K da 55 pollici del produttore coreano garantisce infatti un’ottima esperienza visiva, coniugata a funzionalità smart avanzate. Insomma, tutto quello che serve per vedere film, serie TV ed eventi sportivi con il massimo della qualità.

Samsung UE55AU7190UXZT scheda tecnica: caratteristische e funzionalità

Il pannello LCD LED da 55 pollici dello smart TV Samsung in offerta su Amazon assicura un’esperienza visiva di gran lunga superiore alla media. Merito, senza dubbio, della qualità del pannello stesso, ma anche delle tecnologie "di supporto" che consentono di riprodurre colori con grande fedeltà e immagini realistiche come non mai. Il PurColor, ad esempio, consente di esprimere una vasta gamma di colori, mentre il processore Crystal 4K regala sfumature di colore più realistiche.

Il Motion Xcelerator, invece, calcola in maniera automatica i fotogrammi in base ai contenuti che si stanno guardando e compensa nel caso in cui il frame rate sia troppo basso. Questo consente di vedere immagini chiare e fluide con qualunque programma: dai film alle serie TV, passando per gli eventi sportivi, tutto "scorrerà" senza rallentamenti di sorta.

Non solo immagini: la tecnologia del produttore sudcoreano ottimizza anche l’audio, offrendo un’esperienza d’ascolto avvolgente e immersiva. Con la tecnologia Q-Symphony si potrà sincronizzare l’audio di una soundbar e quello degli altorparlanti del TV, per un audio sorround migliore e pieno. L’Adaptive Sound, invece, ottimizza l’audio in base al contenuto che si sta guardando, offrendo sempre la miglior esperienza possibile.

La piattaforma operativa offre poi funzionalità perfette per lo smart working. Grazie a PC sul TV, ad esempio, sarà possibile collegare facilmente il computer al televisore e utilizzarlo come "maxi schermo" per riunioni o conference call. Il Tap View, invece, permette di sincronizzare lo smartphone con il televisore ed effettuare il mirroring dei contenuti archiviati sul telefonino. La compatibilità con Alexa e gli altri assistenti vocali permetterà di controllarne le funzioni con semplici comandi vocali.

Smart TV Samsung in offerta a rate a tasso zero: sconto e prezzo

Il Samsung UE55AU7190UXZT è disponibile su Amazon con uno sconto del 47% sul listino. Il prezzo crolla a 399,00 euro, con un risparmio di 350 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano. A questo si aggiunge poi la possibilità del pagamento rateale Amazon: gli utenti Prime possono scegliere di pagare in cinque rate a tasso 0 e senza costi di istruttoria. Così, lo smart TV Samsung da 55 pollici costa 79,80 euro al mese per cinque mesi.

