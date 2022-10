Samsung, questo è lo smart TV da 50” da comprare subito: sconto incredibile

Quando si è alla ricerca di uno smart TV che costa poco e che assicura ottime prestazioni, Samsung è oramai una garanzia del settore. L’azienda sudcoreana da oramai un decennio ha conquistato una fetta di mercato importante anche in Italia e lo ha fatto grazie a dispositivi performanti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E quando li troviamo in offerta diventano ancora più interessanti e dei veri best-buy. Un esempio è l’offerta top che troviamo oggi su Amazon per lo smart TV Samsung AU7190 nella versione da 50". Grazie allo sconto del 37% lo si paga veramente poco e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Lo smart TV Samsung ha tutte le caratteristiche che si cercano solitamente in un televisore di questo tipo. Ha un ottimo schermo con risoluzione 4K, dimensioni contenute adatte a qualsiasi abitazione e stanza, un processore che assicura immagini di altissima qualità e un sistema di infotainment completo con tutte le app delle piattaforme di streaming più importanti disponibili. Insomma, il televisore smart che la maggior parte degli italiani sogna: funzionale e che costa poco. L’offerta ha una durata limitata, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Smart TV Samsung 50 pollici

Smart TV Samsung AU7190: la scheda tecnica

Samsung ha dotato anche i suoi modelli lowcost di tecnologie di ultima generazione che assicurano una qualità molto elevata delle immagini. E le troviamo anche in questo smart TV AU7190 dell’azienda sudcoreana. Il televisore ha uno schermo da 50" con risoluzione 4K UHD. La tecnologia PurColor consente al TV di esprimere una vasta gamma di colori che rendono le immagini ancora più ricche di dettagli. Grazie, invece, alla tecnologia Motion Xcelerator non si hanno problemi di rallentamento: tutto è fluido e perfetto. Il merito è anche del processore Crystal 4K che oltre a migliorare la qualità dello schermo, aumenta la risoluzione dei contenuti che nativamente non sono in altissima definizione grazie al sistema di upscaling.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Uno smart TV non sarebbe tale senza un ottimo sistema operativo e su questo smart TV troviamo uno dei migliori, cioè Tizen realizzato direttamente dall’azienda sudcoreana. C’è il massimo supporto a qualsiasi tipo di piattaforma streaming, da Amazon Prime Video, fino a Netflix, DAZN, YouTube, Twitch e Disney+. In più c’è anche l’app Samsung TV Plus, una piattaforma gratuita dove è possibile trovare i migliori contenuti di tendenza e informativi.

Smart TV Samsung AU7190 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta super interessante per lo smart TV Samsung AU7190: oggi lo troviamo in offerta a un prezzo di 379€, con uno sconto del 37% rispetto a quello di listino. Il risparmio è davvero molto elevato: più di 200€ rispetto a quello di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 75,80€ al mese (il servizio si attiva direttamente nella pagina prodotto ed è offerto dalla stessa Amazon). Il televisore è già disponibile nei magazzini del sito di e-commerce e la consegna avviene nel giro di pochissimo tempo.

Smart TV Samsung 50 pollici

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram