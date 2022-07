Samsung, prezzo in picchiata per lo smart TV – monitor: minimo storico

In questi anni Samsung ha portato nel mondo della tecnologia tante novità, a partire dagli smartphone fino ad arrivare agli smartwatch. Negli ultimi anni ha presentato novità interessanti anche in altri ambiti, come ad esempio nel settore dei monitor per PC. L’azienda sudcoreana è stata la prima a lanciare lo smart monitor, uno schermo da "ufficio" in grado di trasformarsi in un vero smart TV, con tutte le applicazioni per vedere film, serie tv, documentari e sport. E tutto senza la necessità dell’antenna, ma basta avere una connessione Wi-Fi. Per il resto si tratta del classico monitor dove collegare il PC, con tecnologie ad hoc per proteggere gli occhi anche dopo un utilizzo intenso.

Smart Monitor M5

Oggi su Amazon troviamo uno di questi monitor/smart TV in offerta a un prezzo speciale. Stiamo parlando dello Smart Monitor M5 da 27" che troviamo con uno sconto di ben il 39% e che fa risparmiare 130€ sul prezzo di listino. Per lo schermo si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma (anche addirittura di meno rispetto al prezzo del Prime Day). E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Se siete alla ricerca di una soluzione ibrida tra uno smart TV e un monitor per PC, questa è quella che fa per voi.

Samsung Smart Monitor M5: le caratteristiche

Il Samsung Smart Monitor M5 è il primo monitor all in one disponibile sul mercato. Infatti, oltre a svolgere il classico "lavoro" da schermo PC, integra anche un servizio multimediale che permette di vedere le piattaforme di video streaming, connettività mobile e funzionalità PC da remoto.

Il modello che troviamo oggi in offerta è quello da 27", la misura ideale sia per lavorare sia per vedere contenuti multimediali. La risoluzione è FullHD e ci sono anche tecnologie ad hoc per ridurre l’affaticamento degli occhi e migliorare la qualità delle immagini. Modalità Eye-Saver e Flicker-Free riduce l’affaticamento degli occhi per una visione più confortevole, mentre la modalità Adaptive Picture regola in automatico la luminosità dello schermo in base alla luce esterna.

Il fulcro del monitor è sicuramente lo Smart Hub dove troviamo app come Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+, in modo da vedere film e serie TV senza dover cambiare schermo. Lo schermo è dotato anche di un telecomando, proprio come fosse uno smart TV. Altra funzionalità molto utile è DeX Wireless che permette di utilizzare le app per la produttività sullo smartphone e di trasmettere il contenuto sullo Smart Monitor M5.

Acquistando lo schermo Samsung si ottiene anche la licenza di Office 365: in questo modo sarà possibile lavorare sui propri file e documenti da qualsiasi dispositivo e salvare tutto sul cloud.

Samsung Smart Monitor M5 in offerta: prezzo e sconto

Oggi lo Smart Monitor M5 di Samsung è in offerta su Amazon a un prezzo di 199,90€, con uno sconto super del 39%. Acquistandolo oggi il risparmio è di quasi 130€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out (leggete il regolamento per capire come funziona la promozione). Lo smart monitor è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Per il reso ci sono trenta giorni a disposizione.

Smart Monitor M5