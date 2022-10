Samsung, questo è lo smart TV che devi compare subito al Prime Day: prezzo crollato

In questi due giorni di Prime Day autunnale, l’evento organizzato da Amazon e riservato solamente ai clienti Prime con migliaia di prodotti in super offerta, troviamo delle promo veramente speciali con sconti mai visti prima. E anche con il minimo storico e il miglior prezzo web. E non riguardano solamente dispositivi datati, ma anche modelli da poco usciti sul mercato. Come ad esempio questi due smart TV Samsung di cui vi parleremo in questo articolo. Si tratta di due modelli che fanno parte della stessa serie e che differiscono solamente per la grandezza dello schermo: il primo è da 55", il secondo da 65". Si tratta rispettivamente del QE55Q95TDTXZT e QE65Q95TDTXZT, smart TV Samsung con schermo QLED di nuovissima generazione e che assicura immagini con una qualità elevatissima.

Per il Prime Day li troviamo entrambi a un prezzo incredibile grazie a uno sconto esagerato da cogliere al volo. L’offerta, infatti, scade questa sera alle ore 23:59, quindi avete pochissime ore per approfittarne. Poi sono anche molto richiesti vista l’eccezionalità della promo. Il modello da 55" lo troviamo con uno sconto del 42% e si risparmiano più di 500€ sul prezzo di listino, mentre la versione da 65" è disponibile con uno sconto del 44% e si risparmiano più di 700€. E c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

Smart TV Samsung QLED: le caratteristiche tecniche

In questo 2022 Samsung ha rinnovato la sua linea di smart TV QLED puntando molto sull’innovazione e sulla qualità delle immagini. Il risultato finale sono smart TV come il QE55Q95TDTXZT e il QE65Q95TDTXZT che assicurano risultati straordinari. Sono due veri e propri smart TV premium con tecnologie di ultimissima generazione.

Partiamo dal pannello QLED. Grazie alla tecnologia Direct Full Array+ c’è un controllo preciso in ciascuna zona dei neri e di bianchi: i primi risultato ultra-profondi i primi, i secondi molto brillanti. E questo non fa che aumentare il contrasto delle immagini. A migliorare il tutto c’è il nuovo processore Quantum 4K che migliora enormemente la qualità dei contenuti, anche quelli che nativamente non sono in altissima risoluzione. Infatti, grazie alla tecnologia 4K AI Upscaling, il televisore analizza automaticamente la fonte in ingresso, riduce il rumore delle immagini, ripristina i dettagli persi e definisce i contorni. Per la luminosità dei colori, invece, interviene l’intelligenza artificiale che l’adatta in base all’ambiente circostante. Per gli amanti dei videogame c’è la modalità Real Game Enhancer+ che riduce al minimo la latenza e il rumore.

La parte dedicata all’intrattenimento viene gestita dal sistema operativo Tizen sviluppato direttamente da Samsung e che oramai è garanzia di affidabilità. Samsung ha sviluppato anche uno Smart Hub dove poter trovare tutti i propri contenuti preferiti in pochissimi secondi. Non manca il supporto a tutte le principali piattaforme di video streaming a partire da Prime Video, Netflix e Disney+. Con l’app SmartThings, invece, è possibile gestire i dispositivi della smart home direttamente con il proprio televisore.

Smart TV Samsung QLED in offerta per il Prime Day: sconto e prezzo

Due super offerte da non farsi scappare per nessun motivo. Oggi troviamo gli smart TV Samsung QE55Q95TDTXZT e QE65Q95TDTXZT al loro minimo storico con sconti davvero molto interessanti.

La versione da 55" è disponibile a un prezzo di 698,99€ con uno sconto di ben il 42% e si risparmiano poco più di 500€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 58,25€ al mese.

Per il modello da 65" lo sconto sale addirittura al 44% e lo si paga 898,99€, con un risparmio di ben 700€ sul prezzo di listino. Lo si può pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon: 12 rate da 74,92€ al mese.

Per entrambi i modelli si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web.

