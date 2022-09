Samsung, offerta incredibile per questo smart TV OLED: sconto esagerato

Che Samsung sia uno dei maggiori produttori di smart TV al mondo è ormai un fatto acclarato. Gli apparecchi del produttore sudcoreano uniscono caratteristiche tecniche top a prezzi decisamente interessanti. E, spesso e volentieri, possono essere acquistati a prezzi migliori grazie a promozioni irripetibili.

L’offerta top di oggi consente di risparmiare diverse centinaia di euro su uno dei migliori smart TV OLED del produttore sudcoreano. L’apparecchio garantisce infatti un’esperienza visiva ben al di sopra della media, mentre le funzionalità smart consentono di gestirlo agevolmente anche tramite comandi vocali. Insomma, un TV di qualità assoluta, a un prezzo mai così basso.

Samsung OLED QE55S95BATXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Quello che potremmo definire l’asso nella manica dello smart TV OLED di Samsung della serie S95 è il pannello OLED con tecnologia Quantum Dot. A differenza degli OLED tradizionali, questi pannelli di nuova generazione garantiscono immagini più luminose e nitide, con colori accesi e sfumature vivaci. Ne guadagna, ovviamente, il realismo: le immagini di film e serie TV non saranno mai state così realistiche.

Merito anche del processore Neural Quantum 4K che, combinando 20 reti neurali, è in grado di eseguire complicatissimi algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Lo smart TV in offerta su Amazon è così in grado di analizzare in tempo reale i fotogrammi del programma che si sta guardando così da poter ottimizzare automaticamente le impostazioni del TV come luminosità, profondità dei colori e contrasto delle immagini. In questo modo si potrà godere sempre della miglior esperienza visiva indipendentemente dal programma che si sta guardando.

Il Motion Xcelerator Turbo+ ottimizza il flusso di fotogrammi fino a 120 Hz, così da garantire le migliori performance sia quando si sta guardando qualche film o serie TV, ma soprattutto quando si è impegnati in una sessione di gaming estrema. Tra le varie modalità di visione, poi, non manca la EyeComfort Mode, che ottimizza colori e luminosità nel caso in cui si stia guardando la TV nel buio più completo. Attivando questa modalità si avrà la certezza di non affitacare eccessivamente la lista e favorire così il relax.

Se la qualità audio e video è di altissimo livello, le funzionalità smart non sono di certo da meno. Grazie alla piattaforma Samsung Smart Hub si avrà facilmente accesso a tutti i programmi TV preferiti e alle app installate sul dispositivo. Sincronizzando smartphone e smart TV sarà possibile effettuare velocemente videochiamate di lavoro o con i propri cari, mentre la piattaforma SmartThings dà modo di gestire tutti i dispositivi della smart home dall’interfaccia del TV. O con semplici comandi vocali, grazie alla compatibilità con Alexa e gli altri maggiori assistenti vocali.

Smart TV OLED Samsung da 55 pollici mai così conveniente: sconto e prezzo

Capire perché l’offerta sullo smart TV Samsung è di quelle da non farsi scappare non è poi così difficile. Allo sconto del 24% sul listino garantito da Amazon, infatti, si unisce un coupon da 300 euro e un ulteriore rimborso di Samsung dal valore di altre 300 euro. La combinazione di queste promozioni fa sì che sia possibile risparmiare oltre 1.100 euro sull’apparecchio del produttore sudcoreano. Lo smart TV OLED QE55S95BATXZT costa così 1.308,52 euro.

Samsung OLED QE55S95BATXZT, smart TV 55 pollici con schermo OLED, Motion Xcelerator Turbo+ e compatibile con Alexa