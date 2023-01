Samsung, lo smart TV top a prezzo stracciato: sconto imperdibile

Non solo OLED. Anche se la tecnologia a "diodo organico" garantisce ancora oggi la miglior qualità video in assoluto, i continui progressi della tecnologia LED permettono di godere di un’esperienza visiva assolutamente paragonabile a un prezzo decisamente inferiore.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Grazie al suo pannello QLED di ultima generazione, lo smart TV Samsung della serie Q80B ha davvero poco da invidiare agli apparecchi OLED. La qualità dell’immagine non teme paragoni con altri TV in commercio, mentre le funzionalità smart lo rendono perfetto per qualunque ambiente domestico (in particolare quelli domotici). Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, poi, lo paghi pochissimo: risparmi ben 500 euro sul prezzo di listino.

Samsung Smart TV QLED da 50 pollici Serie Q80B, compatibile con Alexa

Samsung TV QLED QE50Q80BATXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La tecnologia Direct Full Array e il processore Quantum 4K assicurano un’esperienza visiva di assoluto valore. Il controllo dettagliato dei LED su ciascuna zona del pannello del TV permette di avere neri profondi e bianchi brillanti, per immagini vivide e reali come non mai. L’analisi in tempo reale del flusso dei fotogrammi permette agli algoritmi del processore di ottimizzare le impostazioni in tempo reale, regalando così un’esperienza di visione mozzafiato.

Discorso analogo anche per quel che riguarda l’audio. Tecnologie come Q-Symphony, Object Tracking Sound e Space Fit Sound assicurano un’audio tridimensionale e ottimizzato in base al programma che si sta guardando e alla stanza nella quale si trova il TV. In questo modo, le impostazioni audio del TV saranno perfette in qualunqe occasione, senza riverberi o echi a disturbare la nostra esperienza visiva e di ascolto.

Sul fronte della multimedialità e delle funzionalità smart, poi, lo smart TV Samsung della serie Q80B ha ben poco da invidiare a qualunque altro apparecchio in commercio. La piattaforma operativa mette a disposizione migliaia di app tra le quali scegliere e grazie alle quali accedere a programmi, film e serie TV di ogni genere. L’assistente smart ti consiglierà poi cosa vedere in base ai tuoi gusti, mentre la piattaforma SmartThings permette di gestire i dispositivi della casa domotica compatibili. Anche tramite comandi vocali, grazie alla compatibilità con Alexa.

Samsung, smart TV da 50 pollici a prezzo stracciato: sconto e offerta

Come detto inizialmente, lo sconto di oggi sullo smart TV Samsung è di quelli da non farsi scappare per nessun motivo. L’offerta top su Amazon prevede infatti uno sconto del 42% sul listino, che fa crollare il prezzo a uno dei punti più bassi di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico. Comprandolo oggi lo si pagherà 699,90 euro anziché 1.199,00 euro, con un risparmio di ben 500 euro.

Samsung Smart TV QLED da 50 pollici Serie Q80B, compatibile con Alexa