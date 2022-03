Samsung, lo smart TV QLED da 43” al minimo storico: offerta speciale

Spesso diciamo che i dispositivi tecnologici oramai si somigliano un po’ tutti tra di loro. Gli smartphone hanno tutti le stesse dimensioni, con design simili e con caratteristiche pressoché identiche. Lo stesso vale per gli smart TV che, al netto del sistema operativo, hanno uno stile quasi identico. Per questo motivo quando arriva qualcosa di nuovo sul mercato non si può che applaudire l’azienda che prova a essere audace. E lo è sicuramente stata Samsung, che da oramai alcuni anni ha lanciato lo smart TV “The Frame", un televisore che all’occorrenza si trasforma in un quadro. E non solo perché sullo schermo appaiono immagini di quadri reali, ma anche perché ha una cornice sul bordo. Così il televisore lo si può appendere alla parete e diventare parte integrante dell’arredo casalingo.

La notizia interessante è che oggi lo smart TV Samsung The Frame da 43" con schermo QLED è anche in offerta su Amazon a un prezzo di 549,90€, il minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Lo sconto è di ben il 45% sul prezzo di listino: praticamente lo si paga la metà e si risparmiano 450€. Oltre che per il suo design, lo smart TV di Samsung The Frame (versione 2021) si caratterizza anche per un’ottima scheda tecnica. D’altronde resta comunque uno smart TV dove vedere i propri programmi preferiti, anche in streaming.

Smart TV Samsung The Frame: la scheda tecnica e le funzionalità

Nato per essere un quadro… e un televisore. Così potremmo semplificare al minimo l’essenza dello smart TV Samsung The Frame, un televisore unico nel suo genere che oltre a svolgere la sua funzione principale, ossia trasmettere programmi TV (canali del digitale terrestre o tramite app), è anche parte dell’arredo domestico. Il design è unico nel suo genere, con una vera e propria cornice ai quattro bordi del televisore per trasformarlo in un quadro. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo smart TV.

Il modello in offerta ha uno schermo con tecnologia Quantum Dot da 43" e risoluzione 4K UHD. La qualità delle immagini e del suono è molto elevata, come si richiede a uno smart TV top di gamma nel 2022. Il processore Quantum 4K utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle immagini e rendere i colori più realistici. Inoltre, per i programmi che nativamente non sono in altissima risoluzione, il processore ne aumenta la qualità per avvicinarsi il più possibile al 4K. Il suono, invece, viene ottimizzato in base all’ambiente e in base alla tipologia di contenuto che si sta guardando. Il merito è delle diverse tecnologie sviluppate da Samsung, come ad esempio Adaptive Sound e SpaceFit Sound.

Anche la parte dedicata all’intrattenimento è di prima qualità grazie alla presenza del sistema operativo Tizen, compatibile con tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle più utilizzate: Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV, Disney+, YouTube e DAZN.

Come detto, lo smart TV ha “una seconda vita" una volta spento: si trasforma in un quadro. Si può scegliere di mostrare tutte le proprie opere preferite, e grazie alla staffa da muro compresa nella confezione, lo smart TV The Frame può essere appeso come se fosse un quadro. Grazie al sensore di movimento, quando rileva la tua presenza nella stanza, The Frame si accende automaticamente per mostrarti le tue opere d’arte preferite. Quando lasci la stanza, The Frame si spegne per risparmiare energia. Il primo smart TV al mondo a essere veramente versatile.

Samsung The Frame da 43" in offerta: prezzo e sconto

Lo smart TV Samsung The Frame da 43" è in super offerta su Amazon con uno sconto mai visto prima. Oggi è disponibile a un prezzo di 549,90€, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino. Il risparmio netto è vicino ai 450€, una cifra molto interessante. Lo si può pagare anche a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante il check-out. Lo smart TV è venduto e spedito direttamente da Amazon e la consegna avviene nel giro di pochi giorni per i clienti Prime.

