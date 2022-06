Samsung smart TV QLED 55 pollici, a questo prezzo impossibile non comprarlo

Che il marchio Samsung sia sinonimo di qualità e affidabilità nel settore della telefonia mobile è risaputo. Da diversi anni a questa parte, però, il produttore sudcoreano ha portato gli stessi standard anche nel mondo dei TV, lanciando sul mercato apparecchi caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

È il caso, ad esempio, del Samsung QE55Q65AAUXZT, smart TV con schermo QLED da 55 pollici. Un televisore estremamente valido, caratterizzato da colori brillanti e realistici come non mai. Da non dimenticare, poi, la lunga lista di funzionalità smart che migliorano l’esperienza visiva e regalano un’esperienza d’uso senza pari: tra app, piattaforme operative multimediali e assistenti digitali, lo smart TV Samsung in offerta su Amazon diventerà ben presto un punto di riferimento per l’intrattenimento in casa.

Smart TV Samsung QE55Q65AAUXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie alla tecnologia Quantum Dot, lo smart TV Samsung QE55Q65AAUXZT non ha nulla da invidiare, in quanto a brillantezza dei colori e definizione delle immagini, ai TV con pannello OLED. Il pannello QLED da 55 pollici garantisce sempre il 100% del volume del colore, con immagini realistiche a ogni livello di luminosità. Il processore Quantum 4K Lite, invece, si occupa di gestire le impostazioni audio e video in base ai contenuti visualizzati. Ciò vuol dire che le immagini e l’audio saranno sempre ottimizzati, indipendentemente dal fatto che si guardi un film, un programma TV o un evento sportivo.

Il Motion Xcelerator Turbo regala invece immagini nitide e fluide in ogni occasione, adattando la frequenza di riproduzione al canale o al programma. Una funzionalità particolarmente utile per i gamer, che avranno così la certezza di non perdere neanche un dettaglio delle proprie partite. Grazie alla modalità Super Ultrawide GameView, poi, sarà possibile scegliere tra il rapporto d’aspetto 21:9 o addirittura 32:9. Sarà così possibile allargare il proprio campo visivo e avere sempre tutto sotto controllo.

La piattaforma operativa utilizzat dallo smart TV Samsung in offerta su Amazon, poi, mette a disposizione migliaia di app tra le quali scegliere e decine di funzioni pensate per migliorare l’esperienza d’uso dell’apparecchio. Grazie alle funzioni PC on TV e Tap View, ad esempio, effettuare il mirroring da PC e smartphone sarà semplicissimo, potendo così utilizzare il TV a mo’ di schermo gigante per lo smart working. La compatibilità con Alexa e altri assistenti vocali, infine, consentirà di controllare le funzioni del TV con semplici comandi vocali.

Samsung, smart TV QLED da 55 pollici a rate: sconto e prezzo

L’offerta odierna sullo smart TV Samsung da 55 pollici è di quelle da non lasciarsi scappare per nessuna ragione al mondo. E capire il perché non è troppo complesso: lo sconto del 51% sul listino fa scendere in picchiata il prezzo. Il costo dello smart TV Samsung QE55Q65AAUXZT crolla a 519,00 euro, con un risparmio di 530 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore sudcoreano.

Non solo: gli iscritti ad Amazon Prime che abbiano aggiunto una carta di credito o una carta di debito al proprio account possono scegliere il pagamento rateale di Amazon. È così possibile comprare lo smart TV Samsung da 55 pollici in 12 rate a interessi zero e senza spese di istruttoria. L’apparecchio costa così 43,25 euro al mese per 12 mesi.

Per la consegna bisogna aspettare un po’, ma i tempi di attesa segnalati da Amazon sono sempre molto dilatati. Molto probabilmente nel giro di 10-15 giorni vi verrà spedito lo smart TV. Acquistandolo adesso, però, si blocca questo super prezzo che difficilmente rivedrete nelle prossime settimane.

smart TV Samsung QE55Q65AAUXZT, schermo QLED da 55 pollici, con immagini e suoni adattivi, compatibile con Alexa