Samsung, lo smart TV QLED da 55 pollici costa la metà: offerta e prezzo

Che gli smart TV Samsung siano tra i migliori in commercio non è affatto un segreto. La combinazione tra tecnologie visive all’avanguardia e funzionalità smart avanzate regala ai possessori degli apparecchi del produttore sudcoreano un’esperienza visiva (e non solo) di assoluta eccellenza.

È il caso, ad esempio, dello smart TV QLED QE55Q80AATXZT, uno dei migliori TV LED in commercio e tra le offerte top di oggi su Amazon. Caratterizzato da un design “minimal" e allo stesso tempo elegante, questo TV garantisce una qualità d’immagine superiore, frutto del “lavoro di coppia" del pannello QLED e di un processore appositamente progettato e realizzato dai tecnici sudcoreani. Un piccolo gioiello della tecnologia oggi più conveniente che mai.

Samsung TV QLED QE55Q80AATXZT, caratteristiche e funzionalità

Il punto di forza dello smart TV Samsung in offerta su Amazon è senza ombra di dubbio il pannello QLED da 55 pollici. La tecnologia Direct Full Array, in combinazione con il processore Samsung Quantum Processor 4K garantisce neri profondi e bianchi brillanti, per contrasti e colori vividi e reali come non mai. L’esperienza visiva del TV del produttore sudcoreano sarà così eccellente indipendentemente dal programma che si guarda: il processore adatterà automaticamente le impostazioni di luminosità, contrasto e saturazione al contenuto che si sta guardando.

Una ottimizzazione che non si limita ai soli programmi TV. Il Samsung TV QLED QE55Q80AATXZT offre anche una modalità pensata per i gamer, che potranno così ottenere il massimo dalla loro esperienza videoludica. La modalità di visione 21:9 consente di avere una vista più ampia e avere sempre sotto controllo quello che accade nelle nostre vicinanze. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz e la tecnologia FreeSync Premium Pro, invece, consentono di avere immagini fluide e senza scatti.

Non mancano, ovviamente, funzionalità smart da prima della classe. La tecnologia SmartThings consente di trasformare il TV in un hub per la casa domotica e controllare così i dispositivi smart compatibili direttamente con il telecomando. La compatibilità con Alexa e gli altri principali assistenti vocali, invece, consente di controllare il TV e le sue funzionalità con semplici comandi vocali.

Inoltre, lo smart TV Samsung in offerta oggi su Amazon è dotato di un sintonizzatore DBV-T2, che permette di ricevere il segnale del nuovo digitale terrestre senza che sia necessario acquistare un decoder esterno. Una funzionalità utile per chi si trova ad abitare in Campania, Lazio, Liguria, Toscana e Umbria, le ultime cinque regioni italiane interessate (dallo scorso 1 maggio) dallo switch off verso la nuova tecnologia di trasmissione.

Samsung smart TV QLED da 55 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Acquistare lo smart TV Samsung QLED QE55Q80AATXZT non è mai stato così conveniente come oggi. L’apparecchio è disponibile con uno sconto del 56% sul listino, con il prezzo che scende a 655,99 euro. Il risparmio sul prezzo di listino è considerevole: al momento del lancio (nel 2021), lo smart TV da 55 pollici del produttore sudcoreano costava 1.499 euro, quasi 850 euro in più rispetto a oggi. Insomma, un’offerta incredibile da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Samsung TV QLED QE55Q80AATXZT, smart TV 55 pollici con tecnologia Quantum Dot e Alexa integrato