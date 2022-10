Samsung, sconto choc per lo smart TV: prezzo crollato

Che gli smart TV Samsung siano una delle migliori opzioni da considerare quando si deve comprare un nuovo TV per il salotto di casa è un fatto acclarato. Ancora di più quando è possibile acquistarli con sconti che fanno crollare il prezzo.

Lo smart TV Samsung QLED da 65 pollici è tra le migliori offerte che possiate trovare oggi su Amazon. Lo sconto garantito dal colosso dell’e-commerce permette infatti di risparmiare diverse centinaia di euro su uno dei migliori smart TV oggi in commercio. Un apparecchio caratterizzato da una qualità video ben al di sopra della media – paragonabile per colori e luminosità a un OLED – e una lunga lista di funzionalità smart che aiuteranno a migliorare la vita all’interno della propria abitazione.

Samsung smart TV QLED QE65Q80BATXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’impiego della tecnologia Direct Full Array permette allo smart TV Samsung in offerta su Amazon di mostrare immagini luminose e iper-realistiche. Il controllo dettagliato dei LED in ciascuna zona del pannello, infatti, consente di riprodurre neri ultra-profondi e bianchi brillanti, per una resa di colori paragonabile quasi a quella di un TV OLED. Non solo: la tecnologie Quantum Dot e la modalità EyeComfort migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso del TV, per colori vividi come non mai senza affaticare troppo la vista.

Merito anche del processore Quantum 4K, che gestisce e ottimizza in maniera intelligente impostazioni video e audio dello smart TV Samsung. In questo modo, luminosità, contrasto e saturazione saranno ottimizzati automaticamente per qualunque contenuto si stia guardando, da film e serie TV sino ad arrivare agli eventi sportivi. E grazie all’ottimizzazione smart delle impostazioni audio, lo smart TV QLED della serie Q80 di Samsung offrirà un’esperienza di visione completa e immersiva.

I gamers, poi, non potranno non apprezzare il Motion Xcelerator Turbo+ e il FreeSync Premium Pro. Il primo analizza in tempo reale i fotogrammi e compensa in modo che il flusso sia continuo e senza interruzioni; il secondo, invece, offre perfetta combinazione di prestazioni fluide, straordinarie immagini HDR e bassa latenza. Ciò permette di migliorare le performance generali del TV quando è collegato a una console, permettendovi di ottenere risultati mai visti con i vostri titoli preferiti.

Sul fronte delle funzionalità smart, invece, il TV QLED della serie Q80 di Samsung basa la sua potenza sulla rinnovata piattaforma Smart Hub, che permette di accedere a migliaia di app e consente di accedere con grande facilità a contenuti di ogni genere. Non solo: lo smart TV Samsung è in grado di individuare autonomamente i dispositivi della casa domotica connessi alla stessa rete Wi-Fi, dando la possibilità di gestirli dall’interfaccia del TV. La compatibilità con i maggiori assistenti vocali, Alexa incluso, permette di gestire il tutto con la propria voce.

Smart TV Samsung QLED in offerta su Amazon: offerta e prezzo

Come accennato, l’offerta di oggi di Amazon sullo smart TV di Samsung è di quelle da non lasciarsi scappare. Il Samsung QLED QE65Q80BATXZT è disponibile infatti con uno sconto del 36% sul listino e costa appena 1.152 euro. Acquistandolo oggi ci si assicura così un risparmio notevole su uno dei migliori smart TV oggi in circolazione: rispetto al prezzo di lancio, si pagheranno quasi 650 euro in meno.

Samsung smart TV QLED QE65Q80BATXZT, pannello Quantum LED da 65 pollici con Smart Hub e compatibilità Alexa